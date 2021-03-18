Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar médicos plantonistas

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos clínicos plantonistas. São duas vagas, além da formação de cadastro de reserva, com carga horária de 48 horas ou 100 horas mensais.
A remuneração é de R$ 1.535,18 para a carga de 48h e de R$ 3.198,30 para 100h. Em ambos os casos, há ainda gratificação de plantão, gratificação da área de saúde e insalubridade.
As inscrições vão até o dia 26 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura. A seleção será feita por meio da análise da qualificação profissional. Veja o edital.
AS VAGAS
Médico clínico plantão 48h
- Remuneração mensal: R$ 1.535,18 + Gratificação da Saúde + Insalubridade + Gratificação de plantão, conforme Lei 8.765/2014.
- Carga horária: 48 horas mensais
- Vagas: 1 + Cadastro de reserva
Médico clínico plantão 100h
- Remuneração mensal: R$ 3.198,30 + Gratificação da Saúde + Insalubridade + Gratificação de plantão, conforme Lei 8.765/2014.
- Carga horária: 100 horas mensais
- Vagas: 1 + Cadastro de reserva