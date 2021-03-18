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Edital

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar médicos plantonistas

As inscrições vão até o dia 26 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Remuneração mensal varia de acordo com a carga horária e é incrementada por benefícios

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:27

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:27
Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Prefeitura de Vitória está com vagas abertas Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos clínicos plantonistas. São duas vagas, além da formação de cadastro de reserva, com carga horária de 48 horas ou 100 horas mensais.
A remuneração é de R$ 1.535,18 para a carga de 48h e de R$ 3.198,30 para 100h. Em ambos os casos, há ainda gratificação de plantão, gratificação da área de saúde e insalubridade.

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As inscrições vão até o dia 26 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura. A seleção será feita por meio da análise da qualificação profissional. Veja o edital.

AS VAGAS

Médico clínico plantão 48h

  • Remuneração mensal: R$ 1.535,18 + Gratificação da Saúde + Insalubridade + Gratificação de plantão, conforme Lei 8.765/2014.
  • Carga horária: 48 horas mensais
  • Vagas: 1 + Cadastro de reserva

Médico clínico plantão 100h

  • Remuneração mensal: R$ 3.198,30 + Gratificação da Saúde + Insalubridade + Gratificação de plantão, conforme Lei 8.765/2014.
  • Carga horária: 100 horas mensais
  • Vagas: 1 + Cadastro de reserva

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