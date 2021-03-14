21 concursos abertos e seleções com salários de até R$ 15,6 mil

Profissional do IBGE: instituto está com duas seleções abertas que somam mais de 210 vagas temporárias

Os salários podem chegar, por exemplo, a R$ 15,6 mil na Prefeitura de Guarulhos (SP), que está com inscrições abertas para diversos cargos até o dia 30 de março. Concursos também estão abertos pela Prefeitura de Belo Horizonte (MG) e por órgãos federais.