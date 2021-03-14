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Carreira pública

21 concursos abertos e seleções com salários de até R$ 15,6 mil

Há vagas disponíveis em todo Brasil, como no IBGE, Marinha e Aeronáutica. No Espírito Santo, prefeituras, órgãos federais e estadual também estão com processos seletivos abertos

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:34

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

14 mar 2021 às 20:34
Censo vai abrir 208 mil vagas temporárias no IBGE
Profissional do IBGE: instituto está com duas seleções abertas que somam mais de 210 vagas temporárias Crédito: Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias
Os interessados em seguir carreira no serviço público devem ficar atentos: estão abertos pelo menos 21 concursos públicos e processos seletivos simplificados em todo Brasil nesta sexta-feira (12). Há chances para todos os níveis de escolaridade e em diferentes regiões do país.
Os salários podem chegar, por exemplo, a R$ 15,6 mil na Prefeitura de Guarulhos (SP), que está com inscrições abertas para diversos cargos até o dia 30 de março. Concursos também estão abertos pela Prefeitura de Belo Horizonte (MG) e por órgãos federais.

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IBGE, por exemplo, está com duas seleções de temporários abertas. A primeira é para contratar mais de 200 mil profissionais para atuação no Censo 2021. A segunda seleciona 6.500 trabalhadores para atuação em pesquisas mensais do instituto. Há ainda vagas em concursos das Forças Armadas.
Só no Espírito Santo, são 11 seleções abertas em prefeituras, em instituições federais de ensino (Ufes e Ifes) e na Prodest, autarquia de tecnologia do governo do Estado. As cidades com processos abertos são Anchieta, Governador Lindenberg, Ibitirama, Jaguaré, Linhares, Muniz Freire, Rio Bananal e Sooretama.
Veja a lista com os concursos abertos abaixo e confira os editais:

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