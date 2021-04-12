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Todos os níveis de escolaridade

16 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 32 mil

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários; veja a lista dos processos seletivos e como se inscrever

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 13:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 abr 2021 às 13:10
Concursos abertos em todo o Brasil
Concursos abertos em todo o Brasil Crédito: Pexels
Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Isso porque estão abertos em todo o país pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos simplificados. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 32.004 no Ministério Público do Distrito Federal. A seleção visa selecionar promotores de Justiça. O prazo para se inscrever termina no dia 29 de abril.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 34 vagas abertas para servidores efetivos. Há chances para vários níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 4,6 mil.
Em outros Estados há chances para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), na Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público do Amapá, entre outras seleções. Veja abaixo:

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