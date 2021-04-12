16 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 32 mil

Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Isso porque estão abertos em todo o país pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos simplificados. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 32.004 no Ministério Público do Distrito Federal. A seleção visa selecionar promotores de Justiça. O prazo para se inscrever termina no dia 29 de abril.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 34 vagas abertas para servidores efetivos. Há chances para vários níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 4,6 mil.
Em outros Estados há chances para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), na Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público do Amapá, entre outras seleções. Veja abaixo: