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Depen abre seleção com 107 vagas e salário de até R$ 8,2 mil

Além das oportunidades imediatas, o processo seletivo conta com 1.070 chances para cadastro de reserva. Inscrições poderão ser feitas de 6 de abril a 16 de maio

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:28
Prova de concurso público
Provas serão aplicadas no dia 13 de junho, em Brasília Crédito: Pixabay
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) vai abrir processo seletivo simplificado com 107 vagas. Os cargos são temporários e os selecionados vão atuar em obras e serviços de engenharia destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais.
A remuneração é de R$ 6.242,41 para analistas e R$ 8.293,82 para especialistas. A carga horária será de 40 horas semanais. Além das oportunidades iniciais, haverá outras 1.070 chances para formação de um cadastro de reserva.
Podem participar da seleção analistas e especialistas nas áreas de orçamentista, calculista estrutural, calculista fundações, hidráulica, ambiental sanitarista, civil, elétrica, mecânica e arquitetura. Todas as oportunidades são para Brasília e para candidatos de nível superior.
  • As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:
  • Especialista técnico de obras (engenharia) – 37 vagas imediatas e 370 para CR
  • Analista técnico de obras (engenharia) – 61 vagas imediatas e 560 para CR
  • Analista técnico de obras (arquitetura) – 9 vagas imediatas e 90 para CR

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Os interessados poderão se inscrever das 14h de 6 de abril às 23h59 de 16 de maio de 2021, no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). A taxa é de R$ 60. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em até 24 horas após a emissão da GRU.
Os exames serão aplicados no Distrito Federal. A previsão é de que os testes ocorram no dia 13 de junho. Os locais ainda não foram divulgados.
A seleção tem validade de dois anos a contar da data de homologação do certame. Há possibilidade de prorrogação.

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