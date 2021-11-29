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Meio Ambiente

Governo federal abre concurso com 171 vagas e salário de até R$ 8 mil

São 110 postos para o cargo de técnico ambiental e 61 para analista ambiental; inscrições podem ser feitas de 3 a 23 de dezembro de 2121

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 nov 2021 às 13:43
Trabalho dos profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Crédito: Facebook/ICMBio
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do governo federal, divulgou nesta segunda-feira (29) o edital do concurso público com 171 vagas. São 110 postos para técnico ambiental e 61 para analista ambiental. A remuneração é de R$ 3.605,34 e R$ 8.089,64, respectivamente.
As oportunidades estão distribuídas para lotação entre os estados do Acre (14), Amapá (12), Amazonas (34), Maranhão (8), Pará (69) e Rondônia (34). Os candidatos ao cargo de técnico devem ter o ensino médio, enquanto que ao de analista o nível superior em qualquer área.
As inscrições podem ser feitas no período de 3 a 23 de dezembro, no site do Cebraspe. As taxas de participação custam R$ 72,80 (técnico) e R$ 104 (analista).
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022 em Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e São Luís. Os candidatos terão quatro horas e meia para resolver as questões.
As provas abordarão conteúdos sobre Língua Portuguesa, Noções de Gestão, Noções de Direito Administrativo, Legislação, Integridade Pública, Atualidades, Informática e Conhecimentos Específicos.

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