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Censo Demográfico 2022

IBGE divulga editais com mais de 206 mil vagas temporárias

As oportunidades foram distribuídas por dois editais e são voltadas para os cargos de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 dez 2021 às 09:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 09:34

IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 206.891 vagas temporárias. Os profissionais vão trabalhar no Censo Demográfico de 2022. As oportunidades foram distribuídas por dois editais. Entretanto, os documentos na íntegra ainda não foram disponibilizados, somente o extrato. As chances foram distribuídas por todo o país.
Os postos são para:
  • Recenseador: 183.021 vagas;
  • Agente censitário supervisor: 18.420 vagas;
  • Agente censitário municipal: 5.450 vagas.
Para recenseador, é necessário que o candidato tenha ensino fundamental. A jornada de trabalho mínima é de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. A remuneração será de acordo com a produtividade. No site do instituto, é possível fazer uma simulação de quanto o profissional pode receber. Para isso, basta informar o município e a quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho.
A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado.  Clique aqui para ver a distribuição de vagas pelo país

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Já o requisito para concorrer aos cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal é ter o ensino médio. O salário é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais também vão receber auxílio-alimentação de R$ 458. A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado. Clique aqui para ver a distribuição de vagas pelo país.
As inscrições poderão ser feitas, somente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção. O atendimento ocorre das 16 horas de 15 de dezembro até as 16 horas do dia 21 de janeiro de 2022.
As taxas são de R$ 57,70 para recenseador e R$ 60,50 para agente censitário supervisor e agente censitário municipal.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada no dia 27 de março de 2022. 
Esta é a terceira vez que o IBGE divulga editais para a contratação de profissionais temporários. Entretanto, nas duas outras ocasiões os documentos foram cancelados por falta de verba para a realização da pesquisa. É bom lembrar que as inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo do Censo 2022. Os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa para participar desse novo processo seletivo

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MAIS OPORTUNIDADES

Na última terça-feira (14), o IBGE lançou outros dois editais, totalizando 1.812 vagas. Do total de oportunidades, 26 foram destinadas ao Espírito Santo. Os selecionados também vão atuar no Censo Demográfico 2022. 
São 1.781 postos para agente censitário de administração de informática (25 para o ES) e 31 chances para coordenador censitário de área (1 para o ES). A remuneração é de R$ 1.700 e R$ 3.677,27, respectivamente. Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.
O requisito para concorrer é ter o ensino médio completo. Porém, os candidatos ao cargo de coordenador censitário de área precisam ter também carteira de habilitação na categoria B.
As inscrições podem ser feitas de 14 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As taxas serão de R$ 44 (agente) e R$ 66 (coordenador). 

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