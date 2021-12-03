IBGE inicia devolução de taxa de inscrição de seleção cancelada

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) anunciou nesta sexta-feira (3) que vai começar a devolver a taxa de inscrição aos candidatos do processo seletivo simplificado do Censo 2021, cancelado em outubro, que oferecia mais de 204 mil vagas. Na ocasião, 4 mil postos foram destinados ao Espírito Santo

Em nota, o órgão informou que o pedido de reembolso deve ser feito no portal do IBGE . O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação.

Profissional do IBGE durante pesquisa Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias

O depósito só será realizado em conta corrente em nome e CPF do candidato. Não haverá restituição em conta poupança, conta salário, conta conjunta ou contas de terceiros. O CPF também deve estar em situação regular junto à Receita Federal.

Os valores das taxas serão devolvidos aos 583.606 candidatos inscritos na seleção, em 2021, que ofereceu 181.898 vagas para recenseador, 16.959 agentes censitários supervisores (ACS) e 5.450 agentes censitários municipais (ACM). A taxa de inscrição foi de R$ 25,77 para recenseador e de R$ 39,49 para ACM e ACS.

O IBGE também vai dar continuidade à devolução da taxa do processo seletivo cancelado em 2020, que oferecia mais de 208 mil vagas. Ao todo, 31.820 pessoas ainda não solicitaram o dinheiro de volta.

O órgão alerta que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para o novo PSS do Censo 2022.

Em caso de dúvidas sobre o ressarcimento das taxas de inscrição, o candidato deve fazer contato com a Central de Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800 721 8181 ou e-mail [email protected] , de segunda a sexta feira, das 8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h.