Ifes terá unidades em Laranja da Terra e Pedro Canário com 1.600 vagas

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai ganhar duas novas unidades de ensino no interior do Estado. A cidade de Laranja da Terra, na região Serrana capixaba, vai ganhar um campus da instituição, assim como o município de Pedro Canário, no Norte do Estado. Cada campus terá capacidade de atender até 800 alunos.
Serão, ao todo, 1.600 vagas a mais ofertadas pelo Ifes, que chegará a 25 campi com a nova expansão, número que já considera o campus de Presidente Kennedy, na região Sul, anunciado no ano passado.
Nesta sexta-feira (18), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve no Espírito Santo e participou de cerimônias para lançamento da pedra fundamental para construção das unidades.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), as novas estruturas têm o objetivo de ampliar e fortalecer a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cada campus deve contar com uma força de trabalho composta por 40 docentes e 26 técnicos-administrativos em educação.
O Ifes ainda não divulgou data para o início das atividades. “O próximo passo é o MEC autorizar o funcionamento dos novos campi em espaços provisórios, cedidos pela prefeituras, até que as contratações e as obras sejam concluídas. A execução depende da liberação de recursos de investimento pelo governo federal”, esclareceu.
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nos eventos de lançamento dos campi e destacou a importância da chegada do Ifes em mais municípios para interiorizar o desenvolvimento no Estado.
“Vocês ajudam a mudar para melhor o nosso Estado, a desenvolver educação e oferecer o caminho da prosperidade”, afirmou.
Sobre os cursos e as vagas a serem ofertados nas unidades, o Ifes disse que ainda não há definição. “O processo para essa definição contará com a participação da comunidade local, empresas, representantes de associações, entre outros, por meio de debates e audiências públicas”, explicou.
Já a previsão do início das aulas, de acordo com o MEC, será definida conforme o planejamento no âmbito da autonomia didático-pedagógica do Instituto Federal do Espírito Santo, assegurada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
Recentemente, foi anunciado também um novo campus do Ifes em Presidente Kennedy.
As aulas na cidade do Sul do Estado estão marcadas para começar em março.