Ifes terá unidades em Laranja da Terra e Pedro Canário com 1.600 vagas

Nesta sexta-feira (18), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve no Espírito Santo e participou de cerimônias para lançamento da pedra fundamental para construção das unidades.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de lançamento de novo campus do Ifes em Laranja da Terra Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Laranja da Terra

Segundo o Ministério da Educação (MEC) , as novas estruturas têm o objetivo de ampliar e fortalecer a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cada campus deve contar com uma força de trabalho composta por 40 docentes e 26 técnicos-administrativos em educação.

O Ifes ainda não divulgou data para o início das atividades. “O próximo passo é o MEC autorizar o funcionamento dos novos campi em espaços provisórios, cedidos pela prefeituras, até que as contratações e as obras sejam concluídas. A execução depende da liberação de recursos de investimento pelo governo federal”, esclareceu.

O governador do Estado, Renato Casagrande , esteve nos eventos de lançamento dos campi e destacou a importância da chegada do Ifes em mais municípios para interiorizar o desenvolvimento no Estado.

“Vocês ajudam a mudar para melhor o nosso Estado, a desenvolver educação e oferecer o caminho da prosperidade”, afirmou.

O governador do Estado, Renato Casagrande, discursou durante o evento em Laranja da Terra Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Laranja da Terra

Sobre os cursos e as vagas a serem ofertados nas unidades, o Ifes disse que ainda não há definição. “O processo para essa definição contará com a participação da comunidade local, empresas, representantes de associações, entre outros, por meio de debates e audiências públicas”, explicou.

Já a previsão do início das aulas, de acordo com o MEC, será definida conforme o planejamento no âmbito da autonomia didático-pedagógica do Instituto Federal do Espírito Santo, assegurada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.

Autoridades e lideranças da sociedade marcaram presença no lançamento do novo campus de Laranja da Terra Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Laranja da Terra

Recentemente, foi anunciado também um novo campus do Ifes em Presidente Kennedy