Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino técnico

Ifes terá unidades em Laranja da Terra e Pedro Canário com 1.600 vagas

Novos campi terão capacidade para atender até 800 alunos cada. Expansão foi anunciada pelo ministro da Educação em visita ao Espírito Santo nesta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:59

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:59
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai ganhar duas novas unidades de ensino no interior do Estado. A cidade de Laranja da Terra, na região Serrana capixaba, vai ganhar um campus da instituição, assim como o município de Pedro Canário, no Norte do Estado. Cada campus terá capacidade de atender até 800 alunos.
Serão, ao todo, 1.600 vagas a mais ofertadas pelo Ifes, que chegará a 25 campi com a nova expansão, número que já considera o campus de Presidente Kennedy, na região Sul, anunciado no ano passado.
Nesta sexta-feira (18), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve no Espírito Santo e participou de cerimônias para lançamento da pedra fundamental para construção das unidades.
Ministro da Educação participa de lançamento de novo campus do Ifes de Laranja da Terra e Pedro Canário
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de lançamento de novo campus do Ifes em Laranja da Terra Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Laranja da Terra
Segundo o Ministério da Educação (MEC), as novas estruturas têm o objetivo de ampliar e fortalecer a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cada campus deve contar com uma força de trabalho composta por 40 docentes e 26 técnicos-administrativos em educação.
O Ifes ainda não divulgou data para o início das atividades. “O próximo passo é o MEC autorizar o funcionamento dos novos campi em espaços provisórios, cedidos pela prefeituras, até que as contratações e as obras sejam concluídas. A execução depende da liberação de recursos de investimento pelo governo federal”, esclareceu.

Veja Também

Presidente Kennedy vai ganhar campus do Ifes, mas obra será paga pela prefeitura

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nos eventos de lançamento dos campi e destacou a importância da chegada do Ifes em mais municípios para interiorizar o desenvolvimento no Estado.
“Vocês ajudam a mudar para melhor o nosso Estado, a desenvolver educação e oferecer o caminho da prosperidade”, afirmou.
Ministro da Educação participa de lançamento de novo campus do Ifes de Laranja da Terra e Pedro Canário
O governador do Estado, Renato Casagrande, discursou durante o evento em Laranja da Terra Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Laranja da Terra
Sobre os cursos e as vagas a serem ofertados nas unidades, o Ifes disse que ainda não há definição. “O processo para essa definição contará com a participação da comunidade local, empresas, representantes de associações, entre outros, por meio de debates e audiências públicas”, explicou.
Já a previsão do início das aulas, de acordo com o MEC, será definida conforme o planejamento no âmbito da autonomia didático-pedagógica do Instituto Federal do Espírito Santo, assegurada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
Ministro da Educação participa de lançamento de novo campus do Ifes de Laranja da Terra e Pedro Canário
Autoridades e lideranças da sociedade marcaram presença no lançamento do novo campus de Laranja da Terra Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Laranja da Terra
Recentemente, foi anunciado também um novo campus do Ifes em Presidente Kennedy.
As aulas na cidade do Sul do Estado estão marcadas para começar em março.

Veja Também

Veja como ficam as aulas no Ifes e na Ufes com alta da Covid

Com orçamento reduzido, pesquisas da Ufes e do Ifes ficam ameaçadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação IFES Laranja da Terra MEC Pedro Canário Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados