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Às escuras

Praça do Papa fica sem luz após furto de fios de cobre em Vitória

Iluminação está sendo totalmente normalizada nesta terça-feira (5). Prefeitura afirma gastar cerca de R$ 17 mil por mês para resolver problemas do tipo

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:03

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 abr 2022 às 17:03
A Praça do Papa — um dos cartões-postais de Vitória — ficou sem iluminação após a Capital sofrer com mais um furto de fios de cobre, que fazem parte da rede de distribuição da energia elétrica. Segundo a prefeitura, o sistema do local ainda está sendo totalmente restabelecido nesta terça-feira (5).
Morador da Enseada do Suá, o estudante Vitor de Araújo disse que a praça ficou sem luz por cerca de uma semana. "Foi meu filho que me chamou a atenção para isso. Frequentemente a iluminação apresenta algum tipo de problema, mas, em geral, ficava piscando. Essa foi a primeira vez que vi toda apagada."
A praça da Cruz do Papa está listado no planejamento estratégico do prefeito de Vitória, João Coser - Editoria: Cidade
Praça do Papa estava ficando iluminada apenas durante o dia, pela luz do Sol Crédito: Helô Sant'Ana/Arquivo A Gazeta
Segundo ele, a falta de energia elétrica permanecia até a noite a dessa segunda-feira (4). "A região já é vazia à noite, mas com a praça totalmente apagada, a situação piorou bastante. Nesses últimos dias, quando estava sem luz, furtaram até uma grade de metal aqui do prédio onde moro", contou.
Para evitar novos problemas, a Prefeitura de Vitória informou que está substituindo os fios de cobre por alumínio, porque "é mais barato e, quando furtado, não possui tanto valor de venda", e que realiza ações para inibir esse tipo de vandalismo, com melhorias no sistema e aterramento de cabos.
À frente da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), o secretário Alex Mariano afirmou que o problema foi informado na última sexta-feira (1º) e o serviço chegou a ser restabelecido naquela data, mas voltou a cair no domingo (3).
Segundo ele, a pasta gastou R$ 200 mil apenas em 2021, para reposição e manutenção dos materiais de iluminação danificados ou furtados. No mesmo período, mais de 40 pessoas foram detidas pela Guarda Civil por furto ou receptação de fios de cobre na cidade.
EDP — empresa que fornece a energia elétrica na região — também esclareceu que "assuntos relacionados à expansão ou manutenção da rede de iluminação pública" são de responsabilidade da prefeitura, conforme uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de 1999.
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