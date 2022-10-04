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Única do ES

Bandeira Azul: praia de Vila Velha ganha novamente o selo de qualidade

A Praia da Sereia, na Praia da Costa, voltou a receber o selo nacional de qualidade do Programa Bandeira Azul, principal certificação dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 18:43

Praia da Sereia, em Vila Velha
Praia da Sereia: o selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas Crédito: Felix Falcão/PMVV
A Praia da Sereia, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, voltou a receber o selo nacional de qualidade do Programa Bandeira Azul, principal certificação dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2022/2023. O júri oficiou o resultado na última quarta-feira, 28 de setembro.
O Júri Internacional do programa avaliou a inscrição de 29 praias e 11 marinas brasileiras. Segundo a prefeitura, 40 locais no país - indicados em junho - serão certificados com a Bandeira Azul em novembro, no início da temporada de verão no Hemisfério Sul, em evento presencial na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. “Temos um modelo de praia de excelência, que beneficia o morador que desfruta desse ambiente o ano inteiro e quem nos visita, atraindo turistas para conhecerem as nossas belezas naturais”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior. 
O selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.
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A Praia da Sereia, na Praia da Costa, foi a primeira do ES a receber o certificado de Bandeira Azul Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV
São avaliados critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.
O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (EDE), instituição internacional com representantes de vários países. No Brasil, o Operador Nacional do programa é o Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado em Florianópolis (SC).
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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