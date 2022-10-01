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Turismo

Primeiro ecolodge do ES é inaugurado em Vargem Alta; veja fotos

Eco Lodge Natureza abriu as portas no último sábado (24), na Reserva Águia Branca, com diárias a partir de R$ 600
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 08:00

Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta
Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Eco Lodge Natureza
Na onda do ecoturismo - que vem tomando conta das principais rotas turísticas do país -, o Espírito Santo ganha mais um espaço onde o contato com a natureza e a preocupação com questões ambientais são o foco. Depois do primeiro glamping ser inaugurado no distrito de Aracê, em Domingos Martins, o Estado viu, no dia seguinte, a inauguração do seu primeiro ecolodge ali pertinho. Trata-se do Eco Lodge Natureza, que fica na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta.
Um ecolodge é focado em minimizar os efeitos negativos que as acomodações turísticas tendem a causar para o meio ambiente. Assim, eles não devem modificar o espaço ou descaracterizar tudo que habita ali em prol do turismo massivo.
"O ecolodge é um empreendimento integrado com a natureza e que adota medidas de sustentabilidade. Porque não necessariamente um empreendimento hoteleiro integrado à natureza é sustentável", explica Adriana Denadai, head de sustentabilidade do Grupo Águia Branca.
Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta
Cachoeira perto das instalações do Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Eco Lodge Natureza
Assim, o Eco Lodge Natureza está imerso numa área de preservação ambiental com mais de 2.200 hectares. Além da imensidão de floresta em volta e do diferenciado modelo de hospedagem, o Eco Lodge Natureza dispõe de uma estrutura completa de lazer, com quadras de tênis (saibro) e beach tênis, campo de golfe, quadra poliesportiva, salão de jogos, piscina, sauna, parquinho, brinquedoteca e cachoeira natural, além de diferentes trilhas, atividades recreativas e vivências promovidas pela Reserva Águia Branca.
Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta
Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Eco Lodge Natureza

REQUISITOS PREENCHIDOS

O local, na verdade, abrigava o Hotel Fazenda Monte Verde, que passou por uma reformulação para atingir a atual categoria. "Sim, o ecolodge está no espaço onde funcionou o Monte Verde. Ao lado do hotel funciona a Reserva Ambiental Águia Branca. Então, a decisão de criação do ecolodge foi para que o empreendimento tivesse integração aos propósitos da Reserva. Para proporcionar aos hóspedes um ambiente perfeito de conexão com a natureza", conta Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca.
"A primeira estratégica foi totalmente alinhada à questão da sustentabilidade, incorporando mecanismos de uso de energia limpa e ecoeficiência, e isso passou por processos que se relacionam com a gestão responsável dos resíduos e efluentes", completa Adriana.

ACOMODAÇÕES E DIÁRIAS DO ECOLODGE

Ao todo, são 30 acomodações para até quatro pessoas, sendo 18 Chalés do Lago, oito Chalés da Montanha e quatro apartamentos. O complexo hoteleiro conta, ainda, com estruturas para eventos – deck para minicerimônias e espaço de convivência no entorno do lago, além de um auditório para até 80 pessoas, no Centro de Visitantes da Reserva Águia Branca.
Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta
Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Eco Lodge Natureza
"Houve toda uma revitalização, mas com o cuidado de dar continuidade à história daquele lugar por meio da estrutura física, que se manteve. Ou seja, a arquitetura foi mantida e apenas repaginada. Chalés continuam, a sede continua... Foi tudo um trabalho de modernização e foco ainda maior no conforto do cliente", explica Adriana.
As diárias custam a partir de R$ 600, com café da manhã e jantar incluídos. O hotel ecológico trabalha com a chamada tarifa flutuante, ou seja, o preço da diária vai depender da ocupação e da época do ano.
A gastronomia é outro ponto forte, com a assinatura do reconhecido D´Bem, que transferiu seu restaurante na Rota do Lagarto para lá. Já de portas abertas, o D’Bem dá cor e sabor aos alimentos naturais e sem conservantes, atuando em parcerias que valorizam a agricultura familiar e regional.

CONFIRA ABAIXO MAIS IMAGENS DO ECO LODGE NATUREZA

Eco Lodge Natureza, em Vargem Alta

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