Saiba os preços das diárias do primeiro hotel ecolodge do ES

O Eco Lodge Natureza fica numa área de preservação ambiental com mais de 2.200 hectares Crédito: Divulgação | Eco Lodge Natureza

É na região das montanhas que será inaugurado, neste sábado (24), o primeiro hotel ecolodge do Estado. Localizado na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta , próximo à região turística de Pedra Azul , o Eco Lodge Natureza fica numa área de preservação ambiental com mais de 2.200 hectares.

Ao todo, são 30 acomodações para até quatro pessoas, sendo 18 Chalés do Lago, oito Chalés da Montanha e quatro apartamentos. O complexo hoteleiro conta, ainda, com estruturas para eventos – deck para minicerimônias e espaço de convivência no entorno do lago, além de um auditório para até 80 pessoas, no Centro de Visitantes da Reserva Águia Branca.

As diárias custam a partir de R$ 600, com café da manhã e jantar incluídos. O hotel ecológico trabalha com a chamada tarifa flutuante, ou seja, o preço da diária vai depender da ocupação e da época do ano.

Mas o que é realmente o conceito ecolodge? É um tipo de hospedagem que tem como filosofia minimizar os efeitos negativos que as acomodações turísticas tendem a causar no meio ambiente. Além disso, o empreendimento deve adotar ações que contribuam para a preservação da cultura das comunidades locais e para a conservação da natureza no seu entorno.

Além da natureza exuberante, incluindo florestas, flora e fauna exuberantes e cachoeiras, o Eco Lodge Natureza dispõe de uma estrutura completa de lazer, com quadras de tênis (saibro) e beach tênis, campo de golfe, quadra poliesportiva, salão de jogos, piscina, sauna, parquinho, brinquedoteca, além de diferentes trilhas, atividades recreativas e vivências promovidas pela Reserva Águia Branca.

A gastronomia tem a assinatura do Restaurante D´Bem, que utiliza alimentos naturais e sem conservantes, atuando em parcerias que valorizam a agricultura familiar e regional.

“Por meio dele, teremos a oportunidade de ressignificar o conceito de hospedagem e oferecer ao nosso cliente, além do contato com a natureza propiciado pela Reserva, outras formas de atividades, lazer e diversão, e ampliar nossa contribuição social, especialmente visando o fortalecimento da economia e cultura regional”, aposta Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca