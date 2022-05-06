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Turismo ecológico

Águia Branca investe R$ 15 milhões em hotel na região de Pedra Azul

É o primeiro empreendimento no modelo Eco Lodge do Espírito Santo. Fica dentro da reserva ambiental que o grupo mantém em Vargem Alta

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 16:15

Públicado em 

06 mai 2022 às 16:15
Abdo Filho

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Abdo Filho

Reserva Ambiental Águia Branca fica localizada em Vargem Alta
Reserva Ambiental Águia Branca fica localizada em Vargem Alta Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação
A Águia Branca, maior grupo empresarial capixaba, está concluindo um investimento de R$ 15 milhões no antigo hotel Monte Verde, em Vargem Alta, dentro da Reserva Ambiental Águia Branca, que fica entre os parques estaduais de Pedra Azul e Forno Grande. A entrega do empreendimento totalmente remodelado está prevista para julho, auge da temporada de inverno.
O antigo Monte Verde passará a ser o primeiro Eco Lodge (pousada ecológica) do Espírito Santo. A proposta é conectar o hóspede ao ambiente, ser sustentável, educativo e valorizar a cultura local. "O local foi totalmente remodelado, a proposta é outra. Vai ser o palco principal para desenvolvermos atividades dentro da reserva", explica Renan Chieppe, presidente do grupo Águia Branca.
O empreendimento terá 30 quartos e auditório para 80 pessoas. O objetivo é receber turistas, estudantes, professores, pesquisadores e observadores de aves. Criada em 2017, a Reserva Ambiental Águia Branca possui 2.225,64 hectares de área (2.225 campos de futebol) de Mata Atlântica e uma rica biodiversidade, com o registro de várias espécies de fauna e de flora, algumas delas raras e ameaçadas de extinção, e nascentes que abastecem rios importantes do Estado, como o Itapemirim.
Chieppe deixa claro que não se trata de um novo negócio do grupo, mas de um compromisso com a sustentabilidade.
Reserva da Águia Branca preserva mais de 800 espécies da fauna e flora.
Reserva da Águia Branca preserva mais de 800 espécies da fauna e flora. Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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