Águia Branca investe R$ 15 milhões em hotel na região de Pedra Azul

A Águia Branca, maior grupo empresarial capixaba, está concluindo um investimento de R$ 15 milhões no antigo hotel Monte Verde, em Vargem Alta
, dentro da Reserva Ambiental Águia Branca, que fica entre os parques estaduais de Pedra Azul
e Forno Grande. A entrega do empreendimento totalmente remodelado está prevista para julho, auge da temporada de inverno.
O antigo Monte Verde passará a ser o primeiro Eco Lodge (pousada ecológica) do Espírito Santo. A proposta é conectar o hóspede ao ambiente, ser sustentável, educativo e valorizar a cultura local. "O local foi totalmente remodelado, a proposta é outra. Vai ser o palco principal para desenvolvermos atividades dentro da reserva", explica Renan Chieppe, presidente do grupo Águia Branca.
O empreendimento terá 30 quartos e auditório para 80 pessoas. O objetivo é receber turistas, estudantes, professores, pesquisadores e observadores de aves. Criada em 2017, a Reserva Ambiental Águia Branca
possui 2.225,64 hectares de área (2.225 campos de futebol) de Mata Atlântica e uma rica biodiversidade, com o registro de várias espécies de fauna e de flora, algumas delas raras e ameaçadas de extinção, e nascentes que abastecem rios importantes do Estado, como o Itapemirim.
Chieppe deixa claro que não se trata de um novo negócio do grupo, mas de um compromisso com a sustentabilidade.