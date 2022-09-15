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Leonel Ximenes

Após lançarem livro, autores prometem cortar e doar o cabelo

Caso as metas de engajamento nas redes sociais sejam alcançadas, mechas serão entregues a entidade de combate ao câncer no ES

Públicado em 

15 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arthur Pinto de Andrade (de camisa vermelha) e Ramon Moure: literatura com benefício social
Arthur Pinto de Andrade (de camisa vermelha) e Ramon Moure: literatura com benefício social Crédito: Divulgação
O advogado Arthur Pinto de Andrade e o publicitário Ramon Moure têm duas coisas em comum: gostam de jogos de interpretação de papéis (RPG em inglês) e têm uma vasta cabeleira. Os dois se juntaram para lançar seu primeiro livro, "As Chaves da Torre", que está em financiamento coletivo na plataforma Catarse.
O que a dupla tem feito para inovar na campanha é promover o engajamento nas redes sociais, com uma promessa curiosa: caso as metas sejam alcançadas, Ramon e Arthur rasparão o cabelo e farão uma doação para uma entidade de combate ao câncer.
No primeiro dia de campanha eles já arrecadaram recursos suficientes para bancar o custo da publicação do livro; o que for arrecadado com o restante da campanha vai servir para incluir conteúdo extra à obra, promovendo mais qualidade no material com um custo menor de produção e com maior conteúdo.

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O financiamento coletivo vai até o dia 31 de outubro. E entre as metas sociais estão os cortes radicais de cabelo de Arthur e Ramon.
"As Chaves da Torre" é um RPG independente, com toda a produção realizada no Espírito Santo. O livro tem como fonte de inspiração o chamado realismo mágico de autores consagrados como Neil Gaiman, Susanne Clarke, Gabriel Garcia Márquez, Jorge Luis Borges, Dias Gomes e Murilo Rubião.

LIVRO ACESSÍVEL PARA CEGOS

Uma das preocupações dos autores foi produzir um livro que pudesse ser lido e jogado por todos. Para que atingissem o objetivo, eles desenvolveram as versões digitais compatíveis com os aplicativos de leitura. As cartas personalizadas serão disponibilizadas em QR Code com referências para facilitar a leitura.
Para saber mais sobre a campanha, acesse: catarse.me/aschavesdatorrerpg

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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