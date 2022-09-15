Após lançarem livro, autores prometem cortar e doar o cabelo

Arthur Pinto de Andrade (de camisa vermelha) e Ramon Moure: literatura com benefício social Crédito: Divulgação

O advogado Arthur Pinto de Andrade e o publicitário Ramon Moure têm duas coisas em comum: gostam de jogos de interpretação de papéis (RPG em inglês) e têm uma vasta cabeleira. Os dois se juntaram para lançar seu primeiro livro, "As Chaves da Torre", que está em financiamento coletivo na plataforma Catarse.

O que a dupla tem feito para inovar na campanha é promover o engajamento nas redes sociais, com uma promessa curiosa: caso as metas sejam alcançadas, Ramon e Arthur rasparão o cabelo e farão uma doação para uma entidade de combate ao câncer.

No primeiro dia de campanha eles já arrecadaram recursos suficientes para bancar o custo da publicação do livro; o que for arrecadado com o restante da campanha vai servir para incluir conteúdo extra à obra, promovendo mais qualidade no material com um custo menor de produção e com maior conteúdo.

O financiamento coletivo vai até o dia 31 de outubro. E entre as metas sociais estão os cortes radicais de cabelo de Arthur e Ramon.

"As Chaves da Torre" é um RPG independente, com toda a produção realizada no Espírito Santo . O livro tem como fonte de inspiração o chamado realismo mágico de autores consagrados como Neil Gaiman, Susanne Clarke, Gabriel Garcia Márquez, Jorge Luis Borges, Dias Gomes e Murilo Rubião.

LIVRO ACESSÍVEL PARA CEGOS

Uma das preocupações dos autores foi produzir um livro que pudesse ser lido e jogado por todos. Para que atingissem o objetivo, eles desenvolveram as versões digitais compatíveis com os aplicativos de leitura. As cartas personalizadas serão disponibilizadas em QR Code com referências para facilitar a leitura.