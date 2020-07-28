AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Justiça volta a permitir comercialização de livros de RPG em Vila Velha

Lei de 2002, aprovada pela Câmara Municipal, havia proibido  a compra e venda de obras relacionadas a jogos de interpretação

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Livros de RPG: vitória da liberdade de expressão garantida pela Justiça em Vila Velha
Livros de RPG: vitória da liberdade de expressão Crédito: Foto do leitor
juiz Romilton Alves Vieira Júnior, titular do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, tornou sem efeito a Lei Municipal 3.909/2002, que proibia a comercialização de livros, revistas, cards e qualquer outro material relacionado a jogos de interpretação (RPG) na cidade canela-verde.
A lei, aprovada pela Câmara de Vila Velha em 15 de março de 2002, foi redigida durante a comoção criada com o "Caso Ouro Preto", no qual uma jovem teria sido morta na cidade mineira por praticantes de RPG, jogo de interpretação de papéis.
A despeito de sua alegada inconstitucionalidade e da fragilidade das provas obtidas durante a investigação criminal, os vereadores resolveram aprovar o texto.
Agora, os vereadores de Vila Velha estão discutindo o projeto de lei de Dona Arlete (PSC) que revoga a lei que proíbe a comercialização de RPG na cidade. A matéria está na Comissão de Educação aguardando parecer para ser submetida a votação final em plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão no dia 13 de abril.

Veja Também

Dupla que matou família em Guarapari em ritual de RPG vai a júri popular

Dois crimes, uma certeza: RPG não teve nenhuma relação com as mortes

Livro de RPG e se torna o maior financiamento coletivo do Brasil

Apesar de tentativas anteriores para tornar a lei sem efeito, apenas neste ano um pedido foi acatado pela Justiça. Os advogados Arthur Pinto de Andrade e Rennzo Cometti Tironi, jogadores de RPG, ingressaram com uma ação questionando a legalidade da lei e acionando a Prefeitura de Vila Velha para sua revogação, a pedido da luderia (loja que vende jogos de tabuleiro e RPGs) Boards4u. No último dia 27 de maio a municipalidade foi notificada da decisão judicial.

JOGOS SURGIRAM NOS EUA EM 1971

Jogos de Interpretação de Papéis (Role Playing Games em inglês) foram criados nos Estados Unidos em 1971, numa variação dos jogos de guerra em tabuleiro. Chegaram no Brasil na década seguinte e ganharam muitos adeptos nos anos 2000.
Uma partida de RPG tem em média cinco jogadores. Um assume o papel de narrador da história, que pode ser de todos os tipos: aventura, suspense, horror e comédia, e em todos os cenários: medieval, espacial ou criado de forma coletiva. Os outros participantes assumem o papel dos personagens e seguem o roteiro sugerido pelo narrador.
Alguns RPGs têm sido utilizados em escolas, como forma de auxiliar os alunos a aprenderem de forma lúdica conteúdos como História e Geografia.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Fui deportado para o México por erro e, depois de 3 meses, levado de volta aos EUA'
Wellington Várzea Fernandes, de 61 anos, morreu atropelado
Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Fundão
Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados