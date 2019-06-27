Dois crimes, uma certeza: RPG não teve nenhuma relação com as mortes

Detalhe de "O Sonho da Razão produz monstros" (1799), gravura do artista espanhol Francisco Goya Crédito: Google Art Project

Gustavo Tenório*

O pintor espanhol Francisco Goya, em "O Sono da Razão produz monstros", reproduziu em uma de suas mais belas manifestações artísticas uma crítica feroz à ignorância vigente na Espanha e na Europa. Duzentos e vinte anos depois da criação dessa obra única, a provocação de Goya permanece: é possível convencer as pessoas de praticamente tudo.

julgamento de um crime em Guarapari, em que dois assassinos, réus confessos de um triplo homicídio com motivação torpe, em que as vítimas não tiveram direito à defesa, também se tornou o retorno do tormento para inúmeros jogadores de RPG. De acordo com a alegação apresentada pela dupla, toda a trama letal teria acontecido durante uma partida do jogo. Em tempos de fake news, o, em que dois assassinos, réus confessos de um triplo homicídio com motivação torpe, em que as vítimas não tiveram direito à defesa, também se tornou o retorno do tormento para inúmeros jogadores de. De acordo com a alegação apresentada pela dupla, toda a trama letal teria acontecido durante uma partida do jogo.

No imaginário coletivo, todo jogador de RPG é um cultista e homicida em potencial. Isso acontece por conta do Caso de Ouro Preto, no qual, por inúmeros equívocos policiais e judiciais, a morte de uma jovem em 2000, na cidade mineira de mesmo nome, foi atribuída ao encerramento do jogo, onde quem é derrotado paga com a vida.

Mayderson Mendes e Ronald Rodrigues enfrentam júri popular pelo assassinato de três pessoas Crédito: Karlla Hoffmann

Nos dois casos citados acima, apenas uma certeza: o RPG não teve nenhuma relação com as mortes. Criminosos frios, dissimulados, que tiveram tempo para planejar e arquitetar atos de barbárie, colocaram em xeque uma das atividades lúdicas mais divertidas já inventadas. Os RPGs são uma evolução dos jogos de tabuleiros e nada mais representam do que uma forma teatral de interpretar papéis para um público limitado e com poucos recursos.

Sem uma definição de idade (serve para participantes de 8 a 80 anos), sem obrigação de acontecer em um local pré-determinado, de custo baixo e com incentivos comprovados ao estímulo da imaginação e desenvolvimento da concentração, os RPGs tem sido adotados por inúmeros professores como ferramentas de complemento ao aprendizado de disciplinas em todo o Brasil.

Inúmeras editoras nacionais estão investindo no gênero, gerando novos postos de trabalho, emprego e renda para escritores e artistas. Encontros regulares, realizados em shoppings e grande centros, servem como fomentadores de novos públicos leitores e possibilitam a criação de novas amizades, em tempos onde a maior diversão é ficar em casa, na frente da tela de uma TV ou computador.

Sinceramente espero que os dois assassinos de Guarapari peguem a pena máxima e que, desta vez, durante o julgamento, fique claro que o jogo de RPG nunca foi o motivador para o crime bárbaro. Antes de acreditar que um jogo pode transformar alguém em homicida, busque informação. A crítica de Goya, retratada em um quadro, nunca esteve tão atual.