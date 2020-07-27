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Quase 400 mortos

Vila Velha decreta luto oficial de três dias pelas mortes por Covid-19

O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial de Vila Velha, ainda traz o nome de mais de 300 pessoas do município que perderam a batalha contra a doença

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 09:46
Data: 22/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Prefeitura Municipal de Vila Velha  Crédito: Ricardo Medeiros
Vila Velha decreta luto de três dias por vítimas da Covid
Com quase 400 mortes pelo novo coronavírus em Vila Velha desde o início da pandemia, o prefeito da cidade Max Filho (PSDB) decretou, neste domingo (26), luto oficial de três dias pelas vítimas da Covid-19.
O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial de Vila Velha, ainda traz o nome de mais de 300 pessoas do município que perderam a batalha contra a doença.
No texto do decreto, o prefeito cita a relevância para a cidade "das vidas que até o momento foram infelizmente ceifadas pela epidemia" e "a desolação que se abate sobre cada uma das famílias enlutadas".
Com quase 400 mortes por coronavírus em Vila Velha desde o início da pandemia, o prefeito da cidade Max Filho (PSDB) decretou, neste domingo (26), luto oficial de três dias pelas vítimas da Covid-19.
Decreto com nomes de vítimas da Covid-19 em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Diário Oficial de Vila Velha
O município comemoraria, nesse domingo, os 73 anos de sua emancipação política e administrativa, mas as festividades foram canceladas por causa da pandemia.
Vila Velha é a cidade do Estado com maior número de casos confirmados da Covid-19. Até a tarde deste domingo (26), o município canela-verde tinha 11.719 registros da doença e 383 mortos por coronavírus.
A taxa de letalidade em Vila Velha é de 3,27%, um pouco maior que a do Estado, que está em 3,12%. Em Vila Velha, os bairros mais atingidos são Praia da Costa (com 1.273 casos), Itapuã (885 casos) e Praia de Itaparica (715).

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