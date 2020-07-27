Vila Velha decreta luto oficial de três dias pelas mortes por Covid-19

Prefeitura Municipal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Vila Velha decreta luto de três dias por vítimas da Covid

O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial de Vila Velha, ainda traz o nome de mais de 300 pessoas do município que perderam a batalha contra a doença.

No texto do decreto, o prefeito cita a relevância para a cidade "das vidas que até o momento foram infelizmente ceifadas pela epidemia" e "a desolação que se abate sobre cada uma das famílias enlutadas".

Decreto com nomes de vítimas da Covid-19 em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Diário Oficial de Vila Velha

O município comemoraria, nesse domingo, os 73 anos de sua emancipação política e administrativa, mas as festividades foram canceladas por causa da pandemia.