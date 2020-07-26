Coronavírus: ES acumula 2.411 mortes e passa de 77 mil casos

Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay

Espírito Santo chegou a 77.201 casos e 2.411 mortes pelo novo coronavírus , na tarde deste domingo (26). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 603 pessoas e resultou em 25 novos óbitos.

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.719 registros da doença, seguido por Vitória (10.416), Serra (9.927) e Cariacica (8.787). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, continua com o maior número de casos confirmados de Covid-19, com 1.378 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 58.019 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus, o que equivale a 75% dos casos. A taxa de letalidade no Estado é de 3,12% e, até agora, mais de 161 mil testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

INQUÉRITO SOROLÓGICO

Em mais uma etapa do monitoramento do comportamento da pandemia do coronavírus no Espírito Santo, mais 7.800 pessoas vão fazer testes rápidos em casa entre segunda (27) e quarta-feira (29). Eles farão parte da fase 2 do inquérito sorológico , que vai ocorrer em 13 municípios.

As cidades serão Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Na Grande Vitória, os testes serão feitos em 49 bairros, de acordo com as prefeituras.

O estudo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), fará a testagem da população para detectar aqueles que possuem anticorpos do Covid-19. Com este resultado, é feita uma projeção com base na quantidade de pessoas testadas, para que haja uma estimativa correspondente ao total da população.

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.

MATRIZ DE RISCO

Também neste sábado, o governo do Estado divulgou um novo mapa com a classificação dos municípios . Das 78 cidades capixabas, 41 foram classificadas como de risco moderado de coronavírus pela metodologia da Matriz de Risco.

Há ainda 18 municípios em risco alto, locais onde valem regras mais restritivas para atividades econômicas e sociais. Outros 19 estão em risco baixo, quando a maior parte das atividades é liberada, exceto aulas, abertura bares e realização de eventos.

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