Câmara de Vila Velha abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

Os maiores salários são para os cargos de auditor interno, contador e procurador (R$ 4.174,90) e para assessor legislativo (R$ 3.256,43). Já para Assistente legislativo, redator de atas legislativas e técnico em informática o salário é de R$ 2.477,12 e para auxiliar de coordenação legislativa R$ 2.254,46. Todas as funções terão uma carga horária de 30 horas semanais.