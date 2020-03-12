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Vagas para o Legislativo

Câmara de Vila Velha abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

As oportunidades são para nível médio e técnico. As inscrições vão até o dia 30 de março pelo site da Casa de Leis

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:40
Câmara de Vila Velha: está com concurso aberto Crédito: Divulgação
Câmara de Vila Velha abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil. As oportunidades são para nível médio e técnico. As inscrições para os 13 cargos para o Legislativo municipal vão até o dia 30 de maço. O prazo de validade do certame será de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Casa de Leis.
As vagas são para: auditor interno (01), contador (01), procurador (01), assistente legislativo (02), assessor legislativo (02), auxiliar de coordenação legislativa (02), redator de atas legislativas (02) e técnico em informática (02). 
Os maiores salários são para os cargos de auditor interno, contador e procurador (R$ 4.174,90) e para assessor legislativo (R$ 3.256,43). Já para Assistente legislativo, redator de atas legislativas e técnico em informática o salário é de R$ 2.477,12 e para auxiliar de coordenação legislativa R$ 2.254,46. Todas as funções terão uma carga horária de 30 horas semanais.

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Segundo o edital do certame, o valor da inscrição será de R$ 50 para cargos de nível médio e de R$ 70 para os de nível superior.
Todos os questionamentos relacionados ao edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato  SAC do Instituto Access, por meio do Fale Conosco no endereço eletrônico www.access.org.br, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (21) 2537-0172, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10h às 17h (horário oficial de Brasília-DF)

VEJA COMO SE INSCREVER

  • As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet no período, local e horário, conforme as seguintes orientações: 
  • Local de inscrição: no site www.access.org.br/vilavelha
  • Período: de 10 a 30 de março de 2020
  • Edital: clique aqui
  • Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, haverá Posto de Inscrição Presencial na Faculdade Multivix (unidade Vila Velha), localizada na Rodovia do Sol, nº 3.990  Jockey de Itaparica  Vila Velha-ES, no horário
  • Para contato por telefone com o Posto de Inscrição Presencial, será disponibilizado o número (27) 98856-5968

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