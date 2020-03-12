Câmara de Vila Velha abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil. As oportunidades são para nível médio e técnico. As inscrições para os 13 cargos para o Legislativo municipal vão até o dia 30 de maço. O prazo de validade do certame será de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Casa de Leis.
As vagas são para: auditor interno (01), contador (01), procurador (01), assistente legislativo (02), assessor legislativo (02), auxiliar de coordenação legislativa (02), redator de atas legislativas (02) e técnico em informática (02).
Os maiores salários são para os cargos de auditor interno, contador e procurador (R$ 4.174,90) e para assessor legislativo (R$ 3.256,43). Já para Assistente legislativo, redator de atas legislativas e técnico em informática o salário é de R$ 2.477,12 e para auxiliar de coordenação legislativa R$ 2.254,46. Todas as funções terão uma carga horária de 30 horas semanais.
Segundo o edital do certame, o valor da inscrição será de R$ 50 para cargos de nível médio e de R$ 70 para os de nível superior.
Todos os questionamentos relacionados ao edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato SAC do Instituto Access, por meio do Fale Conosco no endereço eletrônico www.access.org.br, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (21) 2537-0172, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10h às 17h (horário oficial de Brasília-DF)
VEJA COMO SE INSCREVER
- As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet no período, local e horário, conforme as seguintes orientações:
- Local de inscrição: no site www.access.org.br/vilavelha
- Período: de 10 a 30 de março de 2020
- Edital: clique aqui
- Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, haverá Posto de Inscrição Presencial na Faculdade Multivix (unidade Vila Velha), localizada na Rodovia do Sol, nº 3.990 Jockey de Itaparica Vila Velha-ES, no horário
- Para contato por telefone com o Posto de Inscrição Presencial, será disponibilizado o número (27) 98856-5968