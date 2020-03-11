Inscrições prorrogadas para seleção de professores do Qualificar ES

Chances para professores temporários no programa Qualificar ES. Crédito: Secti / Divulgação

Segundo a secretaria, o prazo, que antes iria até o dia 10 de março, foi modificado devido à grande procura. São oferecidas vagas para professores nas áreas de Administração, Gastronomia, Informática, Eventos, Mecânica, Rádio e TV, Segurança do Trabalho, e Língua Estrangeira  Inglês Técnico, entre outros.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino médio, técnico, magistério, licenciatura, pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado nas áreas exigidas. O salário varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52, de acordo com a titulação e a carga horária a ser cumprida é de 25 horas semanais.

Os candidatos podem se inscrever pelo site do governo estadual . Cada interessado pode realizar apenas uma inscrição na sua área de conhecimento, por microrregião do Estado, de acordo com o edital.