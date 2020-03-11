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Oportunidades

Inscrições prorrogadas para seleção de professores do Qualificar ES

O novo prazo vai até a próxima terça-feira (17). Oportunidades são para professores com ensino médio, técnico e superior

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:26
Chances para professores temporários no programa Qualificar ES. Crédito: Secti / Divulgação
A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) prorrogou as inscrições do processo seletivo para a contratação de novos professores para atuarem no Programa Qualificar ES. Agora os candidatos têm até as 17 horas da próxima terça-feira (17).
Segundo a secretaria, o prazo, que antes iria até o dia 10 de março, foi modificado devido à grande procura. São oferecidas vagas para professores nas áreas de Administração, Gastronomia, Informática, Eventos, Mecânica, Rádio e TV, Segurança do Trabalho, e Língua Estrangeira  Inglês Técnico, entre outros.
Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino médio, técnico, magistério, licenciatura, pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado nas áreas exigidas. O salário varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52, de acordo com a titulação e a carga horária a ser cumprida é de 25 horas semanais.
Os candidatos podem se inscrever pelo site do governo estadual. Cada interessado pode realizar apenas uma inscrição na sua área de conhecimento, por microrregião do Estado, de acordo com o edital. 
Os cronogramas das etapas de chamada e de contratação do processo de seleção serão feitos conforme a necessidade do Programa Qualificar ES.

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