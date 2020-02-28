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Qualificar ES

Governo do ES abre seleção para contratar professor temporário

Oportunidades são para dar aulas nos cursos do Qualificar ES; remuneração pode chegar a R$ 3.998,52, de acordo com a carga horária e a titulação do candidato

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 15:46
Oportunidade para professores de curso de qualificação profissional Crédito: Divulgação/Secti
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai contratar professor temporário para atuar no Programa Qualificar ES. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino médio, técnico, magistério, licenciatura, pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado nas áreas exigidas. O salário varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52, de acordo com a titulação e a carga horária a ser cumprida é de 25 horas semanais.

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De acordo com o edital, as chances são para professores nas seguintes áreas: Administração; Alimentos; Ambiente e Saúde; Ambiente e Saúde/ Farmácia; Automação Industrial; Estética; Eventos; Gastronomia; Informática; Língua Estrangeira - Inglês Técnico; Mecânica; Modelagem do Vestuário/ Produção de Moda; Recepção e Portaria; Segurança do Trabalho; Rádio e TV.
As oportunidades são para diversas regiões do Espírito Santo. Os municípios podem ser consultados no edital.
O edital foi prorrogado e os candidatos podem se inscrever até as 17h do dia 10 de março de 2020, no site selecao.es.gov.br.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O prazo de validade da seleção será de 12 meses, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
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