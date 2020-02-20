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Temporário

Secretaria de Educação abre processo seletivo para cuidador

Remuneração do cargo pode chegar a R$ 1.385,33; inscrições poderão ser feitas de 27 de fevereiro a 4 de março de 2020

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 11:01
Sedu abre seleção para contratar cuidador temporário  Crédito: Arquivo A Gazeta
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de cuidador para atendimento a alunos com deficiência que dele necessitarem. A remuneração é de R$ 1.039, para uma carga horária de 30 horas semanais, mais auxílio alimentação de R$ 225. Quem for trabalhar 40 horas semanais vai receber um salário de R$ 1.385,33 e auxílio-alimentação de R$ 300.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter ensino médio completo. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.

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Os cuidadores são profissionais que atuam junto à equipe escolar, no que se refere ao apoio necessário aos estudantes com deficiência e/ou TGD e que, em decorrência de necessidades específicas, necessitam de mediação nas atividades de alimentação, locomoção/mobilidade e higienização e necessidades correlatas.
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, das 14 horas do dia 27 de fevereiro até as 17h do dia 4 de março de 2020.
Os selecionados vão atuar nas escolas de educação básica públicas estaduais. O processo seletivo contará com uma etapa, a avaliação de títulos.
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