Secretaria de Educação abre processo seletivo para cuidador

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de cuidador para atendimento a alunos com deficiência que dele necessitarem. A remuneração é de R$ 1.039, para uma carga horária de 30 horas semanais, mais auxílio alimentação de R$ 225. Quem for trabalhar 40 horas semanais vai receber um salário de R$ 1.385,33 e auxílio-alimentação de R$ 300.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter ensino médio completo. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
Os cuidadores são profissionais que atuam junto à equipe escolar, no que se refere ao apoio necessário aos estudantes com deficiência e/ou TGD e que, em decorrência de necessidades específicas, necessitam de mediação nas atividades de alimentação, locomoção/mobilidade e higienização e necessidades correlatas.
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, das 14 horas do dia 27 de fevereiro até as 17h do dia 4 de março de 2020.
Os selecionados vão atuar nas escolas de educação básica públicas estaduais. O processo seletivo contará com uma etapa, a avaliação de títulos.