Governador Lindenberg abre seleção com vagas para professores

As oportunidades estão disponíveis para o cargo de professor pedagogo, e professor "A", nas seguintes disciplinas e modalidades de substituto, artes, ensino religioso, educação física e educação especial. Para se candidatar, é necessário ter formação em nível superior de licenciatura na respectiva área em que pretende atuar, conforme é prescrito no edital.

A seleção será feita através das prova de títulos e prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 15 de março de 2020, em período vespertino, a partir das 13h30, com duração máxima de 3 horas. Ao ser contratado, o servidor deve exercer funções em regime de 25 horas semanais, equivalente a remuneração mensal no valor de R$ 1.615,92.