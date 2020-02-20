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Cadastro de reservas

Governador Lindenberg abre seleção com vagas para professores

Oportunidades são para profissionais licenciados para trabalhar na área da educação; inscrições estão já estão abertas e serão encerradas no dia 1° de março

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 10:10
Sala de aula de alunos da educação infantil Crédito: Nicole Honeywill Sincerely /Unsplash
A Prefeitura de Governador Lindenberg, no norte do Espírito Santo, anunciou a realização do processo seletivo de reservas para cargos de professor. As inscrições já estão abertas, os interessados têm até o dia 1º de março para se candidatar.
As oportunidades estão disponíveis para o cargo de professor pedagogo, e professor "A", nas seguintes disciplinas e modalidades de substituto, artes, ensino religioso, educação física e educação especial. Para se candidatar, é necessário ter formação em nível superior de licenciatura na respectiva área em que pretende atuar, conforme é prescrito no edital.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), até o dia 1º de março de 2020. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00, deve ser realizado até 2 de março de 2020. Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos no edital.
A seleção será feita através das prova de títulos e prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 15 de março de 2020, em período vespertino, a partir das 13h30, com duração máxima de 3 horas. Ao ser contratado, o servidor deve exercer funções em regime de 25 horas semanais, equivalente a remuneração mensal no valor de R$ 1.615,92.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

Professor P (Pedagogo)
  • Requisitos: Formação em curso superior de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação na área específica. Experiência mínima de 2 anos na docência. 
Professor A - Substituto
  • Requisitos: Licenciatura em Pedagogia. 
Professor A - Disciplina Arte 
  • Requisitos: Licenciatura em Artes Plásticas, ou Diploma de bacharel/tecnólogo acrescido do programa especial de formação pedagógica para docentes com habilitação em Artes Plásticas, ou outras formações informadas no edital.
Professor A - Disciplina Ensino Religioso
  • Requisitos: Licenciatura em Ensino Religioso, ou Licenciatura em qualquer área do conhecimento, acrescida de curso de Pós - graduação Lato sensu em Ensino Religioso, ou outras formações informadas no edital.
Professor A - Disciplina Educação Física
  • Requisitos: Licenciatura em Educação Física, ou diploma de bacharel/tecnólogo acrescido do programa especial de formação pedagógica para docentes com habilitação em Educação Física.
Professor A - Disciplina Educação Especial
  • Requisitos: Licenciatura em Pedagogia e curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na área de Educação Especial, ou Curso de Pós-graduação na área de educação inclusiva. 
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