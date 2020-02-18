Mais de 180 vagas abertas em concursos públicos no interior do ES

Concursos abertos em diversos municípios capixabas. Crédito: Freepik

Os moradores de municípios do interior do Espírito Santo podem contar com muitas oportunidades abertas em concursos e processos seletivos esta semana. Ao todo são mais de 180 vagas de emprego e estágio para profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Governador Lindenberg, As oportunidades estão nos municípios de João Neiva Ibitirama , e São Roque do Canaã, com chances para as funções de médico, contador, pedreiro, técnico em enfermagem, motorista, entre outros.

CONFIRA ONDE ESTÃO TODAS AS VAGAS

JOÃO NEIVA

No município de João Neiva o concurso público oferece 107 vagas para a formação de cadastro reserva destinado a diversos cargos de níveis médio e técnico. As oportunidades são para as funções de Agente de Defesa Civil, Eletrotécnico, Motorista, Eletricista, Técnico de Enfermagem, entre outras. Caso selecionado, o candidato deve cumprir uma carga horária de 40h semanais, com remuneração inicial variável entre R$ 838,12 e R$ 1.465,88.

Inscrições: Até o dia 9 de março de 2020, no Até o dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista . O valor da inscrição é de R$ 70,00.

Agente de Defesa Civil

Auxiliar de Educação Infantil

Cuidador

Eletrotécnico

Monitor de Transporte Escolar

Motorista de Ambulância

Técnico Agrícola I

Técnico de Defesa Ambiental

Técnico de Enfermagem

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Informática

Fiscal Confira mais cargos no edital



IBITIRAMA

A Câmara e a Prefeitura Municipal de Ibitirama abrem os concursos públicos destinados ao preenchimento de 75 vagas, para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem conferir os requisitos para cada cargo e outras informações nos editais disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação . O período de trabalho é de 20 a 40 horas semanais com salário a ser recebido variando no valor de R$ 996,81 a R$ 3.762,45 conforme o cargo escolhido pelo candidato.

Inscrições: Até o dia 19 de março de 2020, no site Até o dia 19 de março de 2020, no site www.idcap.org.br . O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 50,00; R$ 60,00 ou R$ 100,00.

Contador

Controlador Interno

Procurador Jurídico

Eletricista

Mecânico

Motorista

Operador de Máquina

Cuidador;

Fiscal Sanitário

Oficial Administrativo

Secretário Escolar

Técnico em Enfermagem

Médico

Odontólogo Mais cargos nos editais



GOVERNADOR LINDENBERG

A Prefeitura de Governador Lindenberg divulga a abertura do edital para a contratação de estagiários. A seleção conta com oportunidades para estudantes dos cursos de Graduação em Serviço Social, Psicologia, Educação Física e Pedagogia. A classificação dos candidatos vai acontecer por meio de avaliação do histórico escolar, e os selecionados irão no período de um ano, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário.

Inscrições: Os interessados podem inscrever-se até 28 de fevereiro de 2020, diretamente na sede da Prefeitura, que fica localizada na Rua Adelino Lubiana, s/nº, Centro.

Serviço Social

Psicologia

Educação Física

Pedagogia

SÃO ROQUE DO CANAÃ

No município, a Prefeitura abriu as inscrições do processo seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga para o cargo de farmacêutico. O requisito mínimo é ter nível superior em farmácia, registro no respectivo conselho. O candidato selecionado vai receber salário no valor de R$ 4.648 pelo período de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: Os interessados devem enviar as inscrições em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, no período de 11 a 21 de fevereiro de 2020, no horário de 8h às 11h e 12h às 16h.