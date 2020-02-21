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Edital em maio

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anuncia concurso com 453 vagas

Salários vão variar de R$ 1.200 (auxiliar de obras e serviços públicos) a R$ 11.500 (procurador); oportunidades para vários níveis de escolaridade

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 11:01
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir concurso depois de 13 anos  Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do ES, anunciou que vai abrir concurso público com 453 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade. A previsão é de que o edital da seleção seja publicado em maio. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
De acordo com a prefeitura, serão 372 chances nas áreas de educação, saúde e assistência social e 81 para funções em áreas administrativas e operacionais. Os salários vão variar de R$ 1.200 (auxiliar de obras e serviços públicos) a R$ 11.500 (procurador).

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A Secretaria Municipal de Administração já fez a convocação para que instituições interessadas em organizar o certame apresentem suas propostas. O prazo terminou nesta quinta-feira (20).
Estimamos concluir a fase de procedimentos internos em 30 dias, para que possamos lançar o edital até o dia 31 de maio, afirma o secretário de Administração, Claudio Mello.
Já o prefeito Victor Coelho comenta que o último desse porte foi realizado no município há 13 anos.

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É um compromisso que nossa gestão assumiu e que será possível concretizar porque realizamos um trabalho de ajustes na organização da gestão de recursos humanos, que culminou com a implantação do novo plano de cargos e salários dos servidores, outro compromisso que cumprimos, destaca o prefeito Victor Coelho.
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