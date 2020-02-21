Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anuncia concurso com 453 vagas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do ES, anunciou que vai abrir concurso público com 453 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade. A previsão é de que o edital da seleção seja publicado em maio. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
De acordo com a prefeitura, serão 372 chances nas áreas de educação, saúde e assistência social e 81 para funções em áreas administrativas e operacionais. Os salários vão variar de R$ 1.200 (auxiliar de obras e serviços públicos) a R$ 11.500 (procurador).
A Secretaria Municipal de Administração já fez a convocação para que instituições interessadas em organizar o certame apresentem suas propostas. O prazo terminou nesta quinta-feira (20).
Estimamos concluir a fase de procedimentos internos em 30 dias, para que possamos lançar o edital até o dia 31 de maio, afirma o secretário de Administração, Claudio Mello.
Já o prefeito Victor Coelho comenta que o último desse porte foi realizado no município há 13 anos.
É um compromisso que nossa gestão assumiu e que será possível concretizar porque realizamos um trabalho de ajustes na organização da gestão de recursos humanos, que culminou com a implantação do novo plano de cargos e salários dos servidores, outro compromisso que cumprimos, destaca o prefeito Victor Coelho.