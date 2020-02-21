9 prefeituras abrem concursos no ES com salários de até R$ 16 mil
São pelo menos 1.392 vagas efetivas e temporárias oferecidas em 9 prefeituras do Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais do nível fundamental ao superior, com remunerações que podem chegar a R$ 16,5 mil.
Na Grande Vitória, as seleções estão abertas nas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, No interior, oportunidades abertas em João Neiva, que oferece mais de 100 vagas, as demais chances estão em Ibiraçu, Ibitirama, São Roque do Canaã e Governador Lindenberg.
PREFEITURA DA SERRA
A Prefeitura abre oportunidades para 69 cargos diferentes de níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 1.150 vagas, distribuídas por cargos como auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, contador, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro civil, assistente social, auditor público interno e muitas outras. Os salários variam de R$ 918,81 até R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350, e a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.
Como se inscrever: As inscrições serão realizadas até as 23h59 do dia 9 de março, exclusivamente no site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.
Como se inscrever: As inscrições serão realizadas até as 23h59 do dia 9 de março, exclusivamente no site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.
PREFEITURA DE JOÃO NEIVA
João Neiva abre o concurso público com 107 vagas para diversos cargos de nível médio e técnico, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência dos Servidores de João Neiva (Ipsjon). As chances são para profissionais como agente de defesa civil, agente fiscal de arrecadação, auxiliar de secretaria escolar, cuidador, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, motorista, entre outros.
Como se inscrever: As inscrições podem ser feitas até as 20h59 do dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista. A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos.
Como se inscrever: As inscrições podem ser feitas até as 20h59 do dia 9 de março de 2020, no site da Fundação São João Batista. A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos.
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica abre o concurso público com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. A remuneração será de R$ 1.700 para os selecionados, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais. Para se candidatar, é necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 45 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos.
Como se inscrever: As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março de 2020, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de participação é de R$ 56.
Como se inscrever: As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março de 2020, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de participação é de R$ 56.
PREFEITURA DE VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha abre o edital do processo seletivo simplificado de professores para a contratação temporária de profissionais. São oportunidades oferecidas para 20 cargos, como professor coordenador, professor pedagogo, professor de história, professor de educação física, e outras áreas do conhecimento, além de vagas na educação especial. Para todas as funções é preciso que o profissional tenha licenciatura na área e habilitação para o exercício profissional.
Como se inscrever: As inscrições são gratuitas e ficam abertas até às 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2020. Os interessados podem se cadastrar no site da Prefeitura.
Como se inscrever: As inscrições são gratuitas e ficam abertas até às 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2020. Os interessados podem se cadastrar no site da Prefeitura.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura do município abre o concurso público destinado ao preenchimento de uma vaga mais formação de cadastro reserva, para a função de procurador. Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino superior em Direito, inscrição na OAB/ES e experiência profissional. A jornada de trabalho a ser cumprida é de 30 horas semanais e o salário inicial oferecido é de R$ 16.571,81.
Como se inscrever: Interessados poderão se inscrever até o dia 11 de março de 2020 no site do IBADE. O valor da taxa a ser paga é de R$ 116,00.
Como se inscrever: Interessados poderão se inscrever até o dia 11 de março de 2020 no site do IBADE. O valor da taxa a ser paga é de R$ 116,00.
PREFEITURA DE IBITIRAMA
A Câmara e a Prefeitura Municipal de Ibitirama abrem os concursos públicos destinados ao preenchimento de 75 vagas, para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem conferir os requisitos para cada cargo e outras informações nos editais disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. O período de trabalho é de 20 a 40 horas semanais com salário a ser recebido variando no valor de R$ 996,81 a R$ 3.762,45 conforme o cargo escolhido pelo candidato.
Como se inscrever: Os interessados têm até o dia 19 de março de 2020 para se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). O valor da taxa de inscrição a ser pago é de R$ 50,00, R$ 60,00 ou R$ 100,00, dependendo do cargo.
Como se inscrever: Os interessados têm até o dia 19 de março de 2020 para se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). O valor da taxa de inscrição a ser pago é de R$ 50,00, R$ 60,00 ou R$ 100,00, dependendo do cargo.
PREFEITURA DE IBIRAÇU
Em Ibiraçu, a prefeitura abre o processo seletivo que visa à admissão de profissionais alfabetizados e de ensino fundamental completo. A seleção oferece vagas para cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviço multifuncional, operador de máquinas pesadas; motorista de veículo pesado, trabalhador braçal (gari) e oficial de obras e serviços públicos. As remunerações alternam de R$ 1.053,53 a R$ 1.581,07 ao mês.
Como se inscrever: Para participar, os interessados devem realizar as inscrições no período entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na avenida Conde D"Eu, s/nº, Ibiraçu - ES, no horário das 7h às 11h e das 12h às 15h.
Como se inscrever: Para participar, os interessados devem realizar as inscrições no período entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na avenida Conde D"Eu, s/nº, Ibiraçu - ES, no horário das 7h às 11h e das 12h às 15h.
PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG
A Prefeitura do município no norte do Espírito Santo anunciou a realização do processo seletivo de reservas para cargos de professor. As oportunidades estão disponíveis para o cargo de professor pedagogo, e professor "A", nas seguintes disciplinas e modalidades de substituto, artes, ensino religioso, educação física e educação especial. Para se candidatar é preciso ter licenciatura na área.
Como se inscrever: As inscrições já estão abertas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), os interessados têm até o dia 1º de março para se cadastrar.
Como se inscrever: As inscrições já estão abertas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), os interessados têm até o dia 1º de março para se cadastrar.
PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
No município, a Prefeitura abriu as inscrições do processo seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga para o cargo de farmacêutico. O requisito mínimo é ter nível superior em farmácia, registro no respectivo conselho. O candidato selecionado vai receber salário no valor de R$ 4.648 pelo período de trabalho de 40 horas semanais.
Como se inscrever: Os interessados devem enviar as inscrições em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, até o dia 21 de fevereiro de 2020, no horário de 8h às 11h e 12h às 16h.
Como se inscrever: Os interessados devem enviar as inscrições em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, até o dia 21 de fevereiro de 2020, no horário de 8h às 11h e 12h às 16h.