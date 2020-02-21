9 prefeituras abrem concursos no ES com salários de até R$ 16 mil

auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, contador, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro civil, assistente social, auditor público interno e muitas outras. Os salários variam de R$ 918,81 até R$ 3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350, e a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.

Como se inscrever: As inscrições serão realizadas até as 23h59 do dia 9 de março, exclusivamente no site do

. A taxa de inscrição é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.