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Nível superior

Prefeitura de Viana abre mais de 50 oportunidades de estágio

Vagas são para estudantes de nível superior que moram no município de Viana; interessados podem se inscrever até esta sexta-feira (21)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 15:49
Oportunidades de estágio para diversos cursos em Viana. Crédito: Freepik
O Programa Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o vianense (Gerar) abre mais 50 vagas de estágio para estudantes de nível superior. As oportunidades são para os cursos de Pedagogia, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Arquitetura.
Para se candidatar, os interessados devem apresentar os documentos pessoais originais e cópia simples do RG, CPF, Título de Eleitor, além de comprovante de residência, certificados de reservista (para candidatos masculinos acima de 18 anos), comprovante de Cadastro do CadÚnico (NIS) e comprovante de escolaridade. Todos os documentos devem ser entregues em envelopes lacrados e o candidato irá preencher, no local, uma ficha de cadastro.
As inscrições serão realizadas na Agência do Trabalho, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, Nº 96, térreo, Viana Centro, em Viana Sede, das 8 às 17 horas, até sexta-feira (21). Após a finalização dos cadastros, os candidatos selecionados serão chamados para entrevista, de acordo com a necessidade da administração municipal.

VEJA OS CURSOS QUE OFERECEM OPORTUNIDADES

  • Pedagogia
  • Educação Física
  • Geografia
  • História
  • Letras
  • Matemática
  • Arquitetura
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