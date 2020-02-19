Prefeitura de Viana abre mais de 50 oportunidades de estágio

Para se candidatar, os interessados devem apresentar os documentos pessoais originais e cópia simples do RG, CPF, Título de Eleitor, além de comprovante de residência, certificados de reservista (para candidatos masculinos acima de 18 anos), comprovante de Cadastro do CadÚnico (NIS) e comprovante de escolaridade. Todos os documentos devem ser entregues em envelopes lacrados e o candidato irá preencher, no local, uma ficha de cadastro.