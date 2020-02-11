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Concurso público

Prefeitura de Vitória abre vaga de procurador com salário de R$ 16 mil

As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de março e podem ser feitas através do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), que organiza a seleção

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 14:38
Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória vai abrir nesta quarta-feira (12) as inscrições de um concurso público que oferece uma vaga de procurador, com salário de R$ 16,5 mil. A oportunidade é voltada apenas para quem é formado em Direito, tem inscrição na OAB e experiência profissional de três anos de advocacia efetiva, comprovada com certidões que atestem a atuação do candidato em pelo menos cinco ações por ano.
As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de março e podem ser feitas através do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), que organiza a seleção. O valor da inscrição será de R$ 116,00. Para os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado um computador para uso no posto de atendimento localizado na Rua Italina Preira Motta, n°15, loja 9, em Jardim Camburi.
O concurso público será composto por três etapas: uma prova objetiva, de caráter classificatórios e eliminatório; uma prova discursiva, também classificatória e eliminatória; e uma prova de títulos, de caráter unicamente classificatório.
O conteúdo a ser cobrado nas avaliações será sobre Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Direito Tributário, Direito Ambiental, Direito Urbanístico, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e Direito Civil e Empresarial. As provas serão aplicadas em Vitória - a avaliação objetiva, no dia 22 de março, e a discursiva, em 26 de abril. O resultado do concurso deve ser divulgado no dia 29 de maio deste ano.

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