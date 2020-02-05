Cinco concursos públicos federais para ficar de olho em 2020

Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento aos concursos públicos previstos para serem publicados em 2020 pelo governo federal. Os certames são para o Banco do Brasil, Banco Central, Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Senado e Ministério Público da União (MPU).
As carreiras exigem que os candidatos tenham os níveis médio e superior. A remuneração pode passar de R$ 33 mil mensais. A previsão é de que as seleções sejam abertas a partir de março.
O maior salário é oferecido pelo Senado, um dos processos seletivos mais aguardados do ano. No final de janeiro, o presidente da comissão examinadora, Roberci Ribeiro, informou que o edital ainda não foi publicado por estar sendo ajustado para que seja adequado à legislação vigente, como os casos de acessibilidade.
Banco Central
O concurso público do Senado Federal terá de 40 vagas imediatas. Os detalhes do projeto básico, a escolha da banca examinadora e a produção do novo edital deverão acontecer no primeiro semestre de 2020. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior, nas carreiras de Técnico Legislativo Policial Legislativo, Advocacia, Analista Legislativo Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Informática Legislativa, Registro e Redação Parlamentar, Engenharia do Trabalho, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e Processo Legislativo. As remunerações que podem variar de R$ 13.763,45 a R$ 35.114,14.
Um novo concurso do Banco do Brasil pode ocorrer já nas próximas semanas. Segundo fonte extra-oficial ligada ao banco, o edital já está em fase adiantada de elaboração e está previsto para ser divulgado no decorrer de março. A banca organizadora já foi escolhida. As oportunidades serão para o cargo de escriturário, em diversos estados. Para concorrer, ao cargo é necessário apenas possuir ensino médio, com remuneração inicial de R$ 4.036,50, já considerando auxílio alimentação , com jornada de 30 horas semanais.
O concurso do Ministério Público da União (MPU) pode ocorrer ainda em 2020. Embora ainda não exista confirmação neste sentido, já existem informações de bastidores. A seleção é dada como certa, pois o procurador-geral da República, Augusto Aras, pretende reforçar a operação Lava Jato nos estados e municípios, além de publicar novos editais para contratação de pessoal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República, por meio de nota. As oportunidades deverão ser para os cargos de analista (nível superior) e técnico (nível médio). No último concurso, a remuneração oferecida foi de R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81, respectivamente. O Ministério Público da União é um órgão formado pelo Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal - chefiado pelo Procurador-Geral da República.
O concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) foi autorizado no dia final de dezembro e o edital deve ser publicado ainda no 1º semestre. A oferta será de 309 vagas, sendo 294 para o cargo de agente federal de execução penal e 15 para especialista federal de assistência penal. Os candidatos precisam ter os níveis médio e superior, respectivamente. Iniciais de R$ 6.030 para agentes e R$ 5.865,70 para especialistas. A publicação do edital de abertura de inscrições deve ocorrer até 30 de junho.
Uma das iniciativas que podem acelerar a abertura do concurso público do Banco Central é a autonomia da instituição que será analisada pelo Congresso Nacional. Em mensagem enviada para abertura do ano legislativo na última segunda-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro definiu a autonomia do Banco Central como uma das prioridades para 2020. Caso seja aprovada, essa independência seria favorável a um novo concurso. Com isso, o BC não teria mais que solicitar autorização do Ministério da Economia para realizar novos processos seletivos. O órgão avalia um pedido que prevê o preenchimento de 260 vagas, sendo 200 para analista, 30 para procurador e 30 para técnico. A previsão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de que a independência seja aprovada até março pelo Congresso. Os cargos de analista e procurador têm como requisito o nível superior em diversas áreas de atuação - neste caso, os vencimentos correspondem a R$ 16.286,90 e a R$ 17.788,33, respectivamente. Já a posição de técnico destina-se aos profissionais que tenham apenas ensino médio completo. O salário inicial oferecido para ocupa a posição é bastante atrativo: R$ 6.463,44 por mês.