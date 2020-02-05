Cinco concursos públicos federais para ficar de olho em 2020

O concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) foi autorizado no dia final de dezembro e o edital deve ser publicado ainda no 1º semestre. A oferta será de 309 vagas, sendo 294 para o cargo de agente federal de execução penal e 15 para especialista federal de assistência penal. Os candidatos precisam ter os níveis médio e superior, respectivamente. Iniciais de R$ 6.030 para agentes e R$ 5.865,70 para especialistas. A publicação do edital de abertura de inscrições deve ocorrer até 30 de junho.

Uma das iniciativas que podem acelerar a abertura do concurso público do Banco Central é a autonomia da instituição que será analisada pelo Congresso Nacional. Em mensagem enviada para abertura do ano legislativo na última segunda-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro definiu a autonomia do Banco Central como uma das prioridades para 2020. Caso seja aprovada, essa independência seria favorável a um novo concurso. Com isso, o BC não teria mais que solicitar autorização do Ministério da Economia para realizar novos processos seletivos. O órgão avalia um pedido que prevê o preenchimento de 260 vagas, sendo 200 para analista, 30 para procurador e 30 para técnico. A previsão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de que a independência seja aprovada até março pelo Congresso. Os cargos de analista e procurador têm como requisito o nível superior em diversas áreas de atuação - neste caso, os vencimentos correspondem a R$ 16.286,90 e a R$ 17.788,33, respectivamente. Já a posição de técnico destina-se aos profissionais que tenham apenas ensino médio completo. O salário inicial oferecido para ocupa a posição é bastante atrativo: R$ 6.463,44 por mês.