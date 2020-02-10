40 concursos abertos com salários de até R$ 33 mil; veja lista

Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

Inscrições abertas também para a seleção da Prefeitura de Fundão, que vai contratar 108 servidores efetivos. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. A Câmara e a Prefeitura de Ibitirama também abriram certame para a contratação de profissionais. A oferta é de 75 vagas.