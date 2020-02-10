40 concursos abertos com salários de até R$ 33 mil; veja lista

Pelo menos 40 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para dois concursos públicos para professores. O primeiro encerra o prazo de inscrição no dia 17 de fevereiro, enquanto que o segundo recebe a participação dos candidatos de 17 de fevereiro a 16 de março. A remuneração pode chegar a R$ 9.616.
Até o dia 16 de fevereiro, a Prefeitura de Cariacica recebe inscrições para o concurso da guarda municipal. A oferta é de 50 vagas e os candidatos precisam ter o nível médio.
Inscrições abertas também para a seleção da Prefeitura de Fundão, que vai contratar 108 servidores efetivos. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. A Câmara e a Prefeitura de Ibitirama também abriram certame para a contratação de profissionais. A oferta é de 75 vagas.