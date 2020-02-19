Cariacica altera edital e prorroga inscrição do concurso da Guarda

50 vagas para o cargo de guarda municipal abertas em Cariacica. Crédito: Arquivo A Gazeta

Com as mudanças, o cronograma do processo seletivo foi alterado. O prazo para se inscrever vai até 15 de março e os pedidos de isenção poderão ser feitos nos dias 20, 21 e 27 de fevereiro de 2020. As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de março.

O concurso oferece um total de 50 vagas, sendo 35 para ampla concorrência, 5 para PCD e 10 para negros. A remuneração é de R$ 1.700, para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio e carteira de habilitação AB.

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As inscrições podem ser feitas no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 56.

O candidato que já se inscreveu e que quiser desistir de participar do certame deverá solicitar a devolução do dinheiro até o dia 16 de março de 2020. Para isso, será necessário acessar o link de restituição do valor da inscrição e desistência do concurso, disponível no endereço eletrônico da inscrição. As orientações também estão indicadas na pagina.

ENTENDA

A Defensoria Pública do Espírito Santo recomendou à Prefeitura de Cariacica que o concurso da Guarda Municipal de Cariacica tivesse reserva de vagas para negros e a inexigibilidade de teste de HIV. O pedido foi feito no início de fevereiro. O município acatou a recomendação e alterou o edital de abertura do processo seletivo.