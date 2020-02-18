Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • MPES cobra e prefeitura prorroga concurso da Guarda em Cariacica
Mais prazo

MPES cobra e prefeitura prorroga concurso da Guarda em Cariacica

Alterações no concurso serão feitas e publicadas em Diário Oficial desta quarta-feira (19) e também no site da Prefeitura de Cariacica

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 21:04
Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas Crédito: PMC
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Cariacica, cobrou da Prefeitura modificações no edital para o concurso para a Guarda Municipal. O ofício encaminhado ao município solicitou a regularização do Edital 001/2020, com a retificação de alguns itens.
A primeira orientação diz respeito à reserva de vagas para pessoas com deficiência. Para o MPES, esse ponto deve constar expressamente no edital, observando o que diz a legislação vigente.

Veja Também

Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal

A Promotoria de Justiça de Cariacica também requereu alterações em relação ao limite de idade do candidato, para que este fosse comprovado no momento da inscrição no certame, em obediência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), e orientou para que fosse observada a reserva de 20% das vagas para cidadãos negros ou afrodescendentes.
As inscrições para as vagas de cargo efetivo, de nível médio, foram prorrogadas, em princípio, até o dia 19 de fevereiro. Além da alteração nos prazos, a Prefeitura de Cariacica se comprometeu, em um primeiro momento, a realizar os ajustes necessários para atender à legislação em vigor.

Veja Também

Prefeitura de Cariacica exige de candidatos exame HIV/Aids em concurso

A Secretaria Municipal de Gestão informa que o prazo do concurso da Guarda Municipal será prorrogado para atender as recomendações do Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As alterações serão feitas e publicadas em Diário Oficial nesta quarta-feira (19) e também no site da Prefeitura Municipal de Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados