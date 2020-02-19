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Qualificação profissional

Mais de 1,6 mil vagas para aprender uma profissão em Linhares

Cursos são exclusivos para os moradores de Linhares que sejam beneficiários do programa Bolsa Família e serão ministrados nos CRAS e Sesi/Senai do município

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 17:50
Prefeitura de Linhares oferece oportunidades em cursos de qualificação profissional. Crédito: Prefeitura de Linhares
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. A Prefeitura de Linhares vai abrir inscrições para mais de 1,6 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. A oferta é para mais de 15 opções de cursos. As oportunidades são exclusivas para pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família, moradoras do município. As inscrições  começam nesta quinta-feira, dia 20, e para participar dos cursos é preciso ter mais de 16 anos.
Entre as opções oferecidas estão operador de máquina reta para costura industrial em tecido plano, boas práticas na manipulação de alimentos, cozinha fit, saladeiro e pizzaiolo, por exemplo. Os cursos serão realizadas nas dependências dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e do Sesi/Senai do município.
O prefeito Guerino Zanon destaca que os cursos são oportunidades de conquista da autonomia financeira das famílias, por meio da geração de renda e do acesso ao mundo do trabalho. Essa ação dá a oportunidade das pessoas se qualificarem e poderem competir por um emprego no mercado de trabalho. Dá o conhecimento necessário para o cidadão ter sua atividade e ter a sua renda, afirma.

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Os interessados em participar dos cursos deverão procurar o CRAS que atende o seu bairro até o próximo dia 3 de março ou enquanto durarem as vagas. Para se inscrever, é preciso apresentar documentos pessoais, inclusive do comprovante de inscrição no Cadastro Único (NIS). A prioridade será para as famílias inseridas nas atividades do CRAS e acompanhadas pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEF).

CONFIRA ABAIXO ONDE SERÃO OFERECIDOS OS CURSOS

CRAS Bebedouro
  • Frango desossado;
  • Pirulitos de chocolate;
  • Pizzaiolo;
  • Saladeiro;
  • Docinhos e bombons de festa;
  • Salgados de lanchonete;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CRAS Rio Quartel
  • Frango desossado;
  • Empadões e empadinhas;
  • Pizzaiolo;
  • Docinhos e bombons de festa;
  • Salgados de lanchonete;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CRAS Santa Cruz
  • Cozinha fit;
  • Pizzaiolo;
  • Saladeiro;
  • Bolos caseiros;
  • Docinhos e bombons de festa;
  • Salgados de lanchonete;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CRAS Aviso
  • Delícias de chocolate;
  • Cozinha fit;
  • Saladeiro;
  • Tortas salgadas;
  • Bolos caseiros;
  • Salgadinhos de festa;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CRAS Conceição
  • Frango desossado;
  • Pirulitos de Chocolate;
  • Empadões e empadinhas;
  • Tortas doces;
  • Salgadinhos de festa;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CRAS Interlagos
  • Delícias de chocolate;
  • Cozinha fit;
  • Tortas doces;
  • Tortas salgadas;
  • Bolos caseiros;
  • Salgadinhos de festa;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CRAS Nova Esperança
  • Pirulitos de chocolate;
  • Empadões e empadinhas;
  • Tortas doces;
  • Tortas salgadas;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
CREAS
  • Delícias de chocolate;
  • Boas práticas na manipulação de alimentos.
SESI/SENAI
  • Operador de máquina reta para costura industrial em tecido plano (duas turmas).

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