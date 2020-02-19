Mais de 1,6 mil vagas para aprender uma profissão em Linhares

Entre as opções oferecidas estão operador de máquina reta para costura industrial em tecido plano, boas práticas na manipulação de alimentos, cozinha fit, saladeiro e pizzaiolo, por exemplo. Os cursos serão realizadas nas dependências dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e do Sesi/Senai do município.

Os interessados em participar dos cursos deverão procurar o CRAS que atende o seu bairro até o próximo dia 3 de março ou enquanto durarem as vagas. Para se inscrever, é preciso apresentar documentos pessoais, inclusive do comprovante de inscrição no Cadastro Único (NIS). A prioridade será para as famílias inseridas nas atividades do CRAS e acompanhadas pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEF).