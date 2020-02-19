Mais de 1,6 mil vagas para aprender uma profissão em Linhares

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. A Prefeitura de Linhares vai abrir inscrições para mais de 1,6 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. A oferta é para mais de 15 opções de cursos. As oportunidades são exclusivas para pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família, moradoras do município. As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 20, e para participar dos cursos é preciso ter mais de 16 anos.
Entre as opções oferecidas estão operador de máquina reta para costura industrial em tecido plano, boas práticas na manipulação de alimentos, cozinha fit, saladeiro e pizzaiolo, por exemplo. Os cursos serão realizadas nas dependências dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e do Sesi/Senai do município.
O prefeito Guerino Zanon destaca que os cursos são oportunidades de conquista da autonomia financeira das famílias, por meio da geração de renda e do acesso ao mundo do trabalho. Essa ação dá a oportunidade das pessoas se qualificarem e poderem competir por um emprego no mercado de trabalho. Dá o conhecimento necessário para o cidadão ter sua atividade e ter a sua renda, afirma.
Os interessados em participar dos cursos deverão procurar o CRAS que atende o seu bairro até o próximo dia 3 de março ou enquanto durarem as vagas. Para se inscrever, é preciso apresentar documentos pessoais, inclusive do comprovante de inscrição no Cadastro Único (NIS). A prioridade será para as famílias inseridas nas atividades do CRAS e acompanhadas pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEF).
CONFIRA ABAIXO ONDE SERÃO OFERECIDOS OS CURSOS
CRAS Bebedouro
- Frango desossado;
- Pirulitos de chocolate;
- Pizzaiolo;
- Saladeiro;
- Docinhos e bombons de festa;
- Salgados de lanchonete;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Frango desossado;
- Empadões e empadinhas;
- Pizzaiolo;
- Docinhos e bombons de festa;
- Salgados de lanchonete;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Cozinha fit;
- Pizzaiolo;
- Saladeiro;
- Bolos caseiros;
- Docinhos e bombons de festa;
- Salgados de lanchonete;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Delícias de chocolate;
- Cozinha fit;
- Saladeiro;
- Tortas salgadas;
- Bolos caseiros;
- Salgadinhos de festa;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Frango desossado;
- Pirulitos de Chocolate;
- Empadões e empadinhas;
- Tortas doces;
- Salgadinhos de festa;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Delícias de chocolate;
- Cozinha fit;
- Tortas doces;
- Tortas salgadas;
- Bolos caseiros;
- Salgadinhos de festa;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Pirulitos de chocolate;
- Empadões e empadinhas;
- Tortas doces;
- Tortas salgadas;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Delícias de chocolate;
- Boas práticas na manipulação de alimentos.
- Operador de máquina reta para costura industrial em tecido plano (duas turmas).