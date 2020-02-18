Exército abre concurso com 1.100 vagas para sargentos

O Ministério da Defesa vai abrir 1.100 vagas para sargentos do Exército. O concurso de admissão para Escola de Sargento das Armas vai oferecer oportunidades nas áreas de saúde (55 postos), música (45) e geral (1.000).
A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos e que tenham o ensino médio. Também será necessário ter idade entre 17 e 24 anos para a área Geral, e entre 17 e 26 anos para áreas de Música e Saúde.
De acordo com o cronograma, o edital será divulgado até 19 de fevereiro. As inscrições poderão ser feitas a partir deste dia até 18 de março, no site concurso.esa.eb.mil.br. A taxa custa R$ 95.
O Curso de Formação Graduação de Sargentos (CFGS) tem duração de dois anos. Durante os estudos, os alunos contam com auxílio financeiro de R$ 1.199. Depois de formados, já como terceiro sargento, os militares recebem R$ 3.825.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 12 de julho. A seleção também contará com análise de títulos (de 28 de setembro a 9 de outubro); exame de habilitação musical (apenas para músicos - de 5 a 9 de outubro; inspeção de saúde (de 3 a 24 de novembro); e exame físico (de 3 a 25 de novembro).