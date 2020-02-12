Marinha lança três concursos com salários de R$ 9 mil

Marinha do Brasil abriu três concursos para quem tem nível superior Crédito: Facebook/Marinha

A Marinha do Brasil divulgou três novos editais de concursos públicos , que ofertam ao todo, 26 vagas. As oportunidades são para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar, Quadros Complementares e Quadro de Capelães Navais e os candidatos precisam ter nível superior. A remuneração é de R$ 9 mil.

Os interessados podem se inscrever no site www.marinha.mil.br no período de 16 a 31 de março. As taxas de inscrição variam entre R$ 126 e R$ 127.

Os três certames contarão com prova objetiva, redação e eventos complementares constituídos de: verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, avaliação de títulos, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

O primeiro edital oferta uma vaga para sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Para participar, é necessário ser brasileiro nato, do sexo masculino, ter entre 30 e 40 anos de idade, ter três anos no exercício de atividades pastorais, ter concluído ou estar em fase conclusão do Curso de formação teológica de nível universitário e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Durante o período de adaptação haverá remuneração de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Confira!

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O segundo documento visa preencher 11 vagas para os Quadros Complementares nas especialidades de administração, ciências contábeis, economia, concentração em eletrônica, concentração em máquinas, concentração em sistemas de armas e concentração em cartografia.

A remuneração será de R$ 9.070,60. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos com idade de até 29 anos, desde que tenham concluído ou estejam em fase conclusão do curso superior relativo à profissão a que concorre e estar registrado no órgão fiscalizador da profissão a que concorre.

Há ainda 15 vagas para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar. A seleção é aberta para bacharéis/licenciados nas profissões de ciências biológicas, comunicação social, direito, estatística, informática, letras português (licenciatura), pedagogia, segurança do tráfego aquaviário e serviço social. A remuneração é de R$ 9.070,60.