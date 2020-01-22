Marinha divulga edital de concurso com 960 vagas para fuzileiros

Marinha do Brasil vai abrir 960 vagas para fuzileiros navais Crédito: Pinterest

A Marinha do Brasil divulgou nesta quarta-feira (22) mais um concurso público . Desta vez, são 960 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. O soldo é de aproximadamente R$ 1.950, após o curso de formação. Essa valor é composto pelo vencimento de R$ 1.560, mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%.

Podem participar da seleção candidatos do sexo masculino, que tenham 18 anos completos e menos de 22 anos, altura mínima de 1,54 e máxima de 2 metros; ensino médio completo e outros requisitos especificados no edital.

Após o curso de formação ser concluído com aproveitamento, o Aprendiz-Fuzileiro Naval será nomeado a Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN) e cumprirá Estágio Inicial de 12 meses e então, só assim, passará a atuar na carreira naval do Serviço Ativo da Marinha.

As inscrições poderão ser feita das 8h do dia 19 de fevereiro de 2020 até o dia 20 de março de 2020, no site www.marinha.mil.br . Também haverá postos de inscrição em Marataízes , no período de 17 a 19 de março de 2020. A taxa de participação é de R$ 25.

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Haverá isenção desse valor aos candidatos que pertencerem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso contará com Exame de Escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório; Verificação de Dados Biográficos; Inspeção de Saúde; Avaliação Psicológica; Teste de Aptidão Física de Ingresso; Verificação de Documentos; e Procedimento de Heteroidentificação (PH) complementar à autodeclaração para os candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos, todas as etapas terão caráter eliminatório.

AS VAGAS