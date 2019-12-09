Marinha abre 900 vagas para aprendizes-marinheiros

O curso tem duração de um ano. Na formação, os estudantes terão acesso à alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, e ainda bolsa-auxílio de R$ 1.108,53.

A seleção será composta de prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório) e por Teste de Aptidão Física (TAF) (caráter eliminatório). O exame objetivo terá duração de quatro horas e será realizado na 1ª quinzena de abril de 2020.