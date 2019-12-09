Marinha abre 900 vagas para aprendizes-marinheiros

A Marinha do Brasil vai abrir 900 vagas no concurso público de admissão às Escolas Aprendizes-Marinheiros (EAM) em 2020. A seleção é a aberta a candidatos do sexo masculino, que tenham o ensino médio, idade entre 18 e 22 anos, altura mínima de 1,54 e máxima de 2,0m, entre outros requisitos.
O curso tem duração de um ano. Na formação, os estudantes terão acesso à alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, e ainda bolsa-auxílio de R$ 1.108,53.
As oportunidades são para diversas unidades no Brasil, incluindo a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). As outras unidades ficam em Recife, Florianópolis e Fortaleza.
Os interessados poderão se inscrever de 20 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 25.
A seleção será composta de prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório) e por Teste de Aptidão Física (TAF) (caráter eliminatório). O exame objetivo terá duração de quatro horas e será realizado na 1ª quinzena de abril de 2020.