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Temporários e efetivos

26 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Processos seletivos oferecem oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade; no ES, prefeituras de Vitória, Serra e Venda Nova do Imigrantes vão contratar temporários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 21:08

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 21:08

Candidatos podem se inscrever para fazer provas em todo o país  Crédito: Pinterest
Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Pelo menos 26 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalho (MPT), com inscrições até 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

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No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com inscrições abertas para a seleção de profissionais temporários de níveis técnico e superior. Os selecionados vão receber remuneração de até R$ 4.443. A seleção vai preencher cadastro de reserva.
As prefeituras de Vitória, da Serra, de Venda Nova do Imigrante e Santa Teresa também vão selecionar profissionais por tempo determinado.
O prazo para se inscrever no concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, termina no dia 10 de dezembro. A oferta é de 2.464 vagas para hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na unidade capixaba são 20 vagas. As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57. As oportunidades são para áreas assistencial, administrativa e médica.
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