26 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalho (MPT), com inscrições até 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

O prazo para se inscrever no concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, termina no dia 10 de dezembro. A oferta é de 2.464 vagas para hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na unidade capixaba são 20 vagas. As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57. As oportunidades são para áreas assistencial, administrativa e médica.