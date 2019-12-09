Forças Armadas: veja como seguir carreira de oficial com ganhos de até R$ 8 mil

O professor Daniel Rojas orienta os alunos Zander Do Valle Bernardino, 19 anos, e Gustavo Vidal Furtado, 18 anos, que querem passar no ITA Crédito: Carlos Alberto Silva

Fazer carreira nas Forças Armadas faz parte do sonho de muitos jovens. Mas para vencer a concorrência, é preciso muito estudo e dedicação. A Aeronáutica, a Marinha e o Exército oferecem diversas opções de ingressos e algumas delas permitem que o candidato se forme na carreira de oficial, com ganhos iniciais de R$ 8 mil.

Os interessados devem ter o ensino médio e idade de até 25 anos, de acordo com a exigência de cada instituição. Dependendo da instituição, é possível receber algo em torno de R$ 5 mil.

É o caso do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio completo. Ao se inscrever, ele pode optar em seguir o curso como oficial da ativa (que vai seguir carreira dentro da corporação) ou da reserva (vai se formar como civil). O curso tem a duração de cinco anos e os alunos saem com a formação em Engenharia.

Na seleção realizada este ano, com resultado divulgados na última semana, seis alunos do Espírito Santo foram aprovados.

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Outras escolas também estão na mira dos estudantes como o Instituto Militar de Engenharia (IME), do Exército, Escola Naval e Escola de Formação de Oficiais da Marinha (EFOMM), estes dois últimos da Marinha.

As seleções contam com exame intelectual, teste físico e exame de saúde. As provas objetivas abordam questões de várias disciplinas como Matemática, Física, Português e Inglês. Após a conclusão do curso, caso o aprovado queira seguir a carreira militar, ele pode ser locado em qualquer unidade da federação.

O aluno que ingressa em uma dessas instituições já entra como aspirante a oficial, tem alojamento, refeição e mora na base onde o curso é realizado. São seleções muito concorridas, com provas que exigem muito do candidato, bem diferente do que os testes do Enem, por exemplo, ressalta o professor do Madan Cursos, Daniel Rojas Nascimento.

Ele se formou no ITA como engenheiro oficial, mas pediu baixa na carreira. Segundo Nascimento, o aluno que faz esse tipo de prova precisa ter muita dedicação e abdicar de momentos de lazer. O cursinho aprovou quatro alunos no ITA em 2019.

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O estudante Gabriel Ribeiro Pardini, de 21 anos, foi um deles. Nos dias 12 e 13 de dezembro, ele fará a segunda etapa de testes. O jovem também fez provas para o IME, que também tentou em 2018, mas não conseguiu ser aprovado no teste físico.

Neste ano fui aprovado na Escola Naval e na EFOMM, mas meu objetivo é ingressar no IME ou no ITA. Desde pequeno recebo muita influência da minha família para seguir carreira no Exército. Meu pai faz parte da corporação. Sempre quis ser engenheiro e minhas expectativas são altas, comenta o jovem.

Pardini ressalta que estuda muito para conseguir a aprovação. Não tenho final de semana, pois aproveito todo tempo que tenho para estudar. Este ano estou tentando novamente o IME. Se não conseguir passar no ITA ou no IME, vou para Escola Naval, destaca.

Fã de aviões, o jovem André Leonadi Favalessa, 18 anos, também foi aprovado na primeira etapa de prova do ITA. Quero ser engenheiro aeronáutico com formação no ITA. Meu sonho é trabalhar na construção de aviões, finaliza.

Já Vitor Vetis Bregonci, 20 anos, passou nas provas da Academia da Força Aérea (AFA) e da EFOMM. O objetivo do estudante também é passar no IME e no ITA. A qualidade do ensino me faz querer estudar em uma dessas instituições. Acredito que tenho vocação para seguir a carreira de oficial, pois gosto muito da forma de atuação, diz.

Quem também passou nas provas da EFOMM foi Gustavo Vidal Feitosa, de 18 anos. Assim como os demais colegas, o sonho do jovem é passar no ITA e no IME. O desafio é grande. Acredito que estudar nessas escolas terei um futuro garantido, resume.

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No Exército e na Aeronáutica, a patente máxima para um oficial é de major, enquanto do que da Marinha é de capitão de corveta.

SAIBA COMO INGRESSAR NA CARREIRA DE OFICIAL

ITA

O que é? O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma instituição de ensino superior pública da Força Aérea Brasileira (FAB), vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, localizado na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Os cursos duram cinco anos.



Vagas: São oferecidas 120 vagas em seis opções de cursos de graduação.



Cursos:

Engenharia Eletrônica



Engenharia Mecânica-Aeronáutica



Engenharia Civil-Aeronáutica



Engenharia Aeronáutica

Engenharia Aeroespacial



Engenharia de Computação



Requisitos: Não há idade mínima de ingresso, desde que o candidato tenha concluído ou esteja concluindo o ensino médio no ano da inscrição. Além disso, é necessário não completar 25 anos de idade do ano da matrícula.



Remuneração: A remuneração atual do cargo, após o curso de formação é de R$ 8.245. Durante o curso, a bolsa gira em torno de R$ 5 mil.



Inscrições: Ocorrem no primeiro semestre. Na hora de se inscrever, o candidato tem a opção de fazer o curso como civil ou militar.



Etapas: A primeira é uma prova objetiva com 12 questões de cada matéria: Português, Inglês, Matemática, Física e Química. Já na segunda fase, serão realizadas provas nos dias 10 e 11 dezembro, com 10 questões discursivas de Matemática, Física, Química, além da Redação. A terceira etapa é composta por Inspeção de Saúde.



IME

O que é? O Instituto Militar de Engenharia (IME) é uma instituição pública ligada ao Exército Brasileiro que oferta cursos superiores na área de Engenharia. O IME é a terceira escola de engenharia mais antiga do mundo e a primeira das Américas, foi fundada em 1792. A instituição fica na Praia Vermelha, Rio de Janeiro.



Vagas: São 98 vagas, com chances para quem quer seguir carreira militar ou civil.



Cursos:

Engenharia de Fortificação e Construção



Engenharia Elétrica



Engenharia Eletrônica



Engenharia de Telecomunicações



Engenharia Mecânica e de Armamentos



Engenharia de Materiais



Engenharia Química





Requisitos: Ter no mínimo 16 anos de idade. Quem quer seguir carreira militar na ativa (civil) precisa ter no máximo 22 anos de idade completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. Já para os interessados na seleção da reserva (militar), a idade máxima é de 21 anos. Em ambos os casos, o candidato precisa ter o ensino médio.



Remuneração: Após a formação, a remuneração será de R$ 8.245. Durante o curso, os alunos recebem bolsa em torno de R$ 1.350.



Inscrições: As inscrições e as provas são realizados no segundo semestre.



Etapas: Na primeira etapa, haverá exame intelectual com 40 questões, sendo 15 de matemática, 15 de física e 10 de química. A segunda fase do concurso vai contar com cinco provas discursivas das matérias específicas (matemática, física, química, português e inglês), de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados farão ainda inspeção de saúde e exame de aptidão física.



AFA

O que é? A Academia da Força Aérea é um estabelecimento de ensino em nível superior da Força Aérea Brasileira FAB), situado em Pirassununga, São Paulo.



Vagas: São 70 vagas



Cursos: As oportunidades são para oficiais aviadores, intendentes e infantaria.



Requisitos: Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 17 e 23 anos de idade até 31 de dezembro do ano ano da matrícula.



Remuneração: Durante o curso, o aluno recebe bolsa de R$ 1.176. Após a conclusão, ele será nomeado a aspirante a oficial da FAB e vai receber um soldo de R$ 6.993.



Inscrições: São realizadas no primeiro semestre.



Etapas: A seleção conta com provas objetivas (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física) e redação; concentração intermediária, inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica, entrevista normativa e teste de avaliação física.



ESPCEX

O que é? A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) é uma instituição que prepara o aluno para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), responsável pela formação do oficial combatente do Exército. A instituição fica em Campinas, no Estado de São Paulo.



Vagas: São 440 vagas.



Cursos: O primeiro ano é feito na sede da escola, enquanto que os quatro últimos na AMAN, em Resende, no Rio de Janeiro.



Requisitos: Podem participar candidato que tenham concluído o ensino médio, altura mínima de 1,60m para os homens e 1,55m para mulheres e idade entre 17 e 22 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula.



Inscrições: Ocorrem no primeiro semestre.



Remuneração: No primeiro ano do curso, o aluno recebe R$ 1.044 por mês. Após o período, do segundo ao quinto ano, o militar recebe a formação de cadete, com ganhos de R$ 1.066. Após o curso de formação, o aluno será declarado aspirante a oficial do Exército, com graduação em Ciências Militares. O soldo para a ser de R$ 6.993.



Etapas: Os exames intelectuais são aplicados em dois dias. No primeiro, os candidatos vão responder questões de Língua Portuguesa, Física, Química e redação. O segundo dia de testes os candidatos vão responder questões de Matemática, Geografia, História e Inglês. Haverá ainda Verificação dos Requisitos Biográficos, Inspeção de Saúde e Exame de Aptidão Física.



EFOMM

O que é? A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (Efomm) é uma instituição de ensino superior militar, administrada pela Marinha do Brasil. Os alunos estudam nas unidades do Rio de Janeiro ou Bem (PA).



Vagas: 180, sendo 100 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, no Rio de Janeiro, e 80 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, em Belém (PA).



Cursos: O objetivo é formar oficiais de náutica e oficiais de máquinas.



Remuneração: Durante o período de aluno, ele recebe remuneração de R$ 1.176.



Requisitos: O candidato precisa ter o ensino médio e idade entre 17 e 23 anos.



Inscrições: Ocorrem no primeiro semestre.

