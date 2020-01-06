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Nível superior

Marinha abre quatro concursos com salários de até R$ 8,6 mil

Oportunidades são para profissionais da área da saúde e engenharia; inscrições podem ser feitas de 9 a 23 de março de 2020

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 11:34
Formatura de oficiais da Marinha do Brasil Crédito: Facebook/Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil vai abrir quatro novos concursos públicos para profissionais de nível superior. Ao todo, são 70 vagas para áreas da Saúde e Engenharia. A remuneração pode chegar a R$ 8.671,32, sendo esta composta de soldo e adicional militar.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.marinha.mil.br, das 8h do dia 9 de março de 2020 até às 23h59 do dia 23 de março de 2020. A taxa de participação é de R$ 126.

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Também é possível se inscrever em uma das Organizações Militares. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. 
Para participar da seleção, os candidatos precisam ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m para ambos os sexos e ter menos de 36 anos de idade em 1º de janeiro de 2021.

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Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e redação na provável data da 1ª quinzena de maio de 2020, além de que algumas das funções terão também prova de títulos, prova didática, teste de aptidão física, avaliação psicológica.
A validade dos concursos vão até 12 de março de 2021.

CONFIRA AS VAGAS

Corpo de Saúde da Marinha - Médicos 
  • Cardiologia (1)
  • Clínica Médica (2)
  • Gastroenterologia (1)
  • Geriatria (1)
  • Hematologia (1)
  • Medicina Intensiva (1)
  • Nefrologia (1)
  • Proctologia (1)
  • Reumatologia (1)
  • Cirurgia Geral (2)
  • Cirurgia Plástica (1)
  • Cirurgia Torácica (1)
  • Otorrinolaringologia (1)
  • Urologia (1)
  • Ginecologia e Obstetrícia (2)
  • Pediatria (2)
  • Radiologia (1)
  • Radioterapia (1) e Ortopedia e Traumatologia (1). 
  • Há ainda oportunidades em níveis regionais sendo em: Comando do 2º Distrito Naval - Salvador/ BA: Clínica Médica, especialidades de: Endocrinologia/Metabologia (1) e Gastroenterologia (1); 
  • Comando do 3º Distrito Naval - Natal/RN: Clínica Médica, especialidades de: Endocrinologia/Metabologia (1); Gastroenterologia (1) e Neurologia (1); 
  • Comando do 5º Distrito Naval - Rio Grande/RS: Clínica Médica e Cirurgia Geral, especialidades de: dermatologia (1) e Oftamologia (1); 
  • Comando do 6º Distrito Naval - Ladário/MS: Clínica Médica, especialidade de: Cardiologia (1); 
  • Comando do 7º Distrito Naval - Brasília/DF: Clínica Médica e Cirurgia Geral, especialidades de: Reumatologia (1) e Otorrinolaringologia (1).
Corpo de Engenheiros da Marinha 
  • Arquitetura e Urbanismo (1)
  • Engenharia Cartográfica (1)
  • Engenharia Civil (2)
  • Engenharia de Materiais (1)
  • Engenharia de Produção (1)
  • Engenharia de Sistemas de Computação (1)
  • Engenharia de Telecomunicações (2)
  • Engenharia Elétrica (5); Engenharia Eletrônica (4)
  • Engenharia Mecânica (5)
  • Engenharia Naval (4)
  • Engenharia Nuclear (1) 
  • Engenharia Química (1)
Corpo de Saúde da Marinha - Apoio à Saúde 
  • Enfermagem (2) 
  • Farmácia (2).
Corpo de Saúde da Marinha - Cirurgião-dentista 
  • Endodontia (1)
  • Patologia Bucal 
  • Estomatologia (1) 
  • Prótese Dentária (2).
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