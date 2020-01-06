Marinha abre quatro concursos com salários de até R$ 8,6 mil

Formatura de oficiais da Marinha do Brasil Crédito: Facebook/Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil vai abrir quatro novos concursos públicos para profissionais de nível superior. Ao todo, são 70 vagas para áreas da Saúde e Engenharia. A remuneração pode chegar a R$ 8.671,32, sendo esta composta de soldo e adicional militar.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.marinha.mil.br , das 8h do dia 9 de março de 2020 até às 23h59 do dia 23 de março de 2020. A taxa de participação é de R$ 126.

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Também é possível se inscrever em uma das Organizações Militares. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m para ambos os sexos e ter menos de 36 anos de idade em 1º de janeiro de 2021.

Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e redação na provável data da 1ª quinzena de maio de 2020, além de que algumas das funções terão também prova de títulos, prova didática, teste de aptidão física, avaliação psicológica.

A validade dos concursos vão até 12 de março de 2021.

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