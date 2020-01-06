Marinha abre quatro concursos com salários de até R$ 8,6 mil

A Marinha do Brasil vai abrir quatro novos concursos públicos para profissionais de nível superior. Ao todo, são 70 vagas para áreas da Saúde e Engenharia. A remuneração pode chegar a R$ 8.671,32, sendo esta composta de soldo e adicional militar.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.marinha.mil.br, das 8h do dia 9 de março de 2020 até às 23h59 do dia 23 de março de 2020. A taxa de participação é de R$ 126.
Também é possível se inscrever em uma das Organizações Militares. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha.
Para participar da seleção, os candidatos precisam ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m para ambos os sexos e ter menos de 36 anos de idade em 1º de janeiro de 2021.
Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e redação na provável data da 1ª quinzena de maio de 2020, além de que algumas das funções terão também prova de títulos, prova didática, teste de aptidão física, avaliação psicológica.
A validade dos concursos vão até 12 de março de 2021.
CONFIRA AS VAGAS
Corpo de Saúde da Marinha - Médicos
- Cardiologia (1)
- Clínica Médica (2)
- Gastroenterologia (1)
- Geriatria (1)
- Hematologia (1)
- Medicina Intensiva (1)
- Nefrologia (1)
- Proctologia (1)
- Reumatologia (1)
- Cirurgia Geral (2)
- Cirurgia Plástica (1)
- Cirurgia Torácica (1)
- Otorrinolaringologia (1)
- Urologia (1)
- Ginecologia e Obstetrícia (2)
- Pediatria (2)
- Radiologia (1)
- Radioterapia (1) e Ortopedia e Traumatologia (1).
- Há ainda oportunidades em níveis regionais sendo em: Comando do 2º Distrito Naval - Salvador/ BA: Clínica Médica, especialidades de: Endocrinologia/Metabologia (1) e Gastroenterologia (1);
- Comando do 3º Distrito Naval - Natal/RN: Clínica Médica, especialidades de: Endocrinologia/Metabologia (1); Gastroenterologia (1) e Neurologia (1);
- Comando do 5º Distrito Naval - Rio Grande/RS: Clínica Médica e Cirurgia Geral, especialidades de: dermatologia (1) e Oftamologia (1);
- Comando do 6º Distrito Naval - Ladário/MS: Clínica Médica, especialidade de: Cardiologia (1);
- Comando do 7º Distrito Naval - Brasília/DF: Clínica Médica e Cirurgia Geral, especialidades de: Reumatologia (1) e Otorrinolaringologia (1).
- Arquitetura e Urbanismo (1)
- Engenharia Cartográfica (1)
- Engenharia Civil (2)
- Engenharia de Materiais (1)
- Engenharia de Produção (1)
- Engenharia de Sistemas de Computação (1)
- Engenharia de Telecomunicações (2)
- Engenharia Elétrica (5); Engenharia Eletrônica (4)
- Engenharia Mecânica (5)
- Engenharia Naval (4)
- Engenharia Nuclear (1)
- Engenharia Química (1)
- Enfermagem (2)
- Farmácia (2).
- Endodontia (1)
- Patologia Bucal
- Estomatologia (1)
- Prótese Dentária (2).