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Força Aérea Brasileira

Aeronáutica abre concurso com 220 vagas para sargentos

Interessados devem ter entre 17 e 24 anos de idade (até 31 de dezembro de 2021) e ensino médio; inscrições começam no dia 17 de fevereiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:13
Força Aérea Brasileira (FAB) abre novo concurso para sargentos Crédito: Facebook/FAB
A Força Aérea Brasileira (FAB) vai abrir 220 vagas para  concurso de admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) da Aeronáutica. As inscrições poderão ser feitas a partir de 17 de fevereiro.
De acordo com o edital, as oportunidades foram distribuídas por cinco especialidades: mecânica de aeronaves (47 postos), material bélico (11), equipamento de voo (6), guarda e segurança (28) e controle de tráfego aéreo (128).

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As quatro primeiras áreas são exclusivas a homens, enquanto a última pode ser disputada por candidatos de ambos os sexos. Os interessados devem ter entre 17 e 24 anos de idade (até 31 de dezembro de 2021) e ensino médio.
Os interessados poderão se inscrever até as 15h de 18 de março, devendo ser registradas mediante o preenchimento de formulário disponível no site ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa custa R$ 60.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 7 de junho e contará com questões de múltipla escolha abordando conteúdos sobre língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física.

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Haverá aplicação em Belém/PA, Recife/PE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.
A seleção contará ainda com inspeção de saúde e exame de aptidão psicológica, de 11 a 28 de agosto; e avaliação do condicionamento físico, de 20 a 23 de outubro.

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Os aprovados em todas as fases do concurso Aeronáutica iniciarão o CSF em 13 de janeiro de 2021. O treinamento é ministrado em Guaratinguetá, no interior paulista, com duração de dois anos, em regime de internato.
Durante a preparação, os recrutas serão considerados praças especiais, com salário de R$ 1.199. A FAB também concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária.
Ao concluir a formação, os militares passarão ao posto de terceiro sargento, que paga atualmente R$ 3.825, e poderão servir em todo o território nacional, conforme as necessidades da Aeronáutica.
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