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Leonel Ximenes

Os melhores refúgios do ES, segundo uma grande revista nacional

Publicação destaca oito cidades capixabas, mas apenas cinco receberam destaque especial

Públicado em 

28 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sítio histórico do Porto de São Mateus, que precisa de revitalização
Sítio histórico do Porto de São Mateus, patrimônio histórico destacado pela revista Crédito: PSM
A edição digital da revista IstoÉ reservou um generoso espaço ao Espírito Santo na edição desta quinta-feira (26). Sob o título “Quer mudar de vida? As cidades do Espírito Santo que são verdadeiros refúgios!”, a publicação traz um perfil de cinco cidades e cita brevemente outras três.
As que tiveram mais espaço, inclusive com fotos, pela ordem, são Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Vitória e São Mateus. Receberam apenas uma menção rápida, sem imagens: Vila Velha, Linhares e Cariacica. Todas são definidas como as "melhores cidades do Espírito Santo".

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Sobre o Estado, a IstoÉ destaca as paisagens naturais do ES. “Entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, encontra-se um dos menores estados brasileiros, o Espírito Santo. Apesar de seu tamanho, possui uma diversidade de paisagens e uma rica cultura. Este estado acolhe desde apaixonados por praias até fãs de montanhas e comunidades urbanas vibrantes.”
“O Espírito Santo soma 78 municípios, oferecendo desde a cosmopolita Vitória até charmosas vilas no interior. Cada cidade tem algo especial a contribuir para a cultura e economia do estado. Vamos descobrir quais localidades se destacam como as melhores para se viver”, acrescenta a revista.
Isto é evidente. A gente já sabia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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