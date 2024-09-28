Os melhores refúgios do ES, segundo uma grande revista nacional

A edição digital da revista IstoÉ reservou um generoso espaço ao Espírito Santo na edição desta quinta-feira (26). Sob o título “Quer mudar de vida? As cidades do Espírito Santo
que são verdadeiros refúgios!”, a publicação traz um perfil de cinco cidades e cita brevemente outras três.
As que tiveram mais espaço, inclusive com fotos, pela ordem, são Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim
, Serra, Vitória e São Mateus. Receberam apenas uma menção rápida, sem imagens: Vila Velha, Linhares e Cariacica. Todas são definidas como as "melhores cidades do Espírito Santo".
Sobre o Estado, a IstoÉ destaca as paisagens naturais do ES. “Entre Minas Gerais
, Rio de Janeiro e Bahia, encontra-se um dos menores estados brasileiros, o Espírito Santo. Apesar de seu tamanho, possui uma diversidade de paisagens e uma rica cultura. Este estado acolhe desde apaixonados por praias até fãs de montanhas e comunidades urbanas vibrantes.”
“O Espírito Santo soma 78 municípios, oferecendo desde a cosmopolita Vitória até charmosas vilas no interior. Cada cidade tem algo especial a contribuir para a cultura e economia do estado. Vamos descobrir quais localidades se destacam como as melhores para se viver”, acrescenta a revista.
Isto é evidente. A gente já sabia.