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Leonel Ximenes

Justiça proíbe show do Dia do Evangélico a 8 dias da eleição no ES

Prefeitura diz que vai acatar decisão; coluna mostrou que evento estava previsto para este sábado (28) com uma apresentação da cantora gospel Fernanda Brum

Públicado em 

27 set 2024 às 10:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartaz do show de Fernanda Brum na Festa do Evangélico de Baixo Guandu
Cartaz do show de Fernanda Brum na Festa do Evangélico de Baixo Guandu Crédito: Reprodução
A Justiça Eleitoral atendeu ao pedido do Ministério Público e concedeu uma liminar proibindo a realização do show em comemoração ao Dia do Evangélico em Baixo Guandu neste sábado (28). A cantora Fernanda Brum receberia cachê de R$ 170 mil da prefeitura pela apresentação.
A juíza Walméa Elyse Carvalho Pepe de Moraes acatou representação do promotor eleitoral César Nasser Fonseca, que apontou “abuso do poder político e econômico” do prefeito Lastênio Cardoso (MDB), candidato à reeleição.
Em sua sentença, a juíza eleitoral determinou a aplicação de multa de R$ 170 mil, ao prefeito e seu vice, Patrick Perucci, se a Prefeitura de Baixo Guandu insistir na realização do evento, neste sábado. Além disso, a magistrada mandou apreender o equipamento de som do show.

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O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela coluna, a Prefeitura de Baixo Guandu se manifestou em nota oficial: “A Prefeitura Municipal de Baixo Guandu informa que, para evitar maiores custos com deslocamento da cantora Fernanda Brum e banda, além dos custos de logística do evento que aconteceria neste sábado (28), não deve recorrer da decisão da Justiça que cancela o evento 'Festa do Evangélico de Baixo Guandu'".

A POSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Em sua representação, o Ministério Público Eleitoral sustentou que a festa, que seria realizada uma semana antes da eleição municipal, poderia influenciar o eleitor e beneficiar a candidatura do atual prefeito.
Como a coluna mostrou, o Dia do Evangélico em Baixo Guandu é comemorado em 31 de outubro, feriado municipal, mas neste ano a prefeitura antecipou a festa em 33 dias e a uma semana antes da eleição, o que ocorreu também em 2023. O feriado do dia 31 está mantido na cidade.
O Ministério Público sustentou, na denúncia encaminhada à juíza eleitoral, que a antecipação da festa do evangélico não se justifica, mesmo diante da argumentação da prefeitura, de que é grande a possibilidade da ocorrência de chuvas na data normal das comemorações (31 de outubro) e que, mantida a data original, os cachês dos artistas contratados são mais elevados.
O promotor César Fonseca apresentou à juíza dados meteorológicos de Baixo Guandu que não sustentam a argumentação do prefeito Lastênio Cardoso e de seu vice Patrick Perucci, pedindo o enquadramento de ambos em crime eleitoral por abuso de poder econômico e político.
Em sua argumentação, o promotor chegou a utilizar trecho de matéria da coluna com informações sobre o evento deste sábado e das referências histórias da Reforma Protestante.
Trecho da matéria da Coluna Leonel Ximenes, sobre o show em Baixo Baixo Guandu, a oito dias da eleição, citado na representação do Ministério Público Eleitoral
Trecho da matéria da Coluna Leonel Ximenes, sobre o show em Baixo Baixo Guandu, a oito dias da eleição, citado na representação do Ministério Público Eleitoral Crédito: Reprodução
"(...) É inequívoco que a realização do show pode gerar estados mentais capazes de influenciar o voto dos eleitores. Não é incomum que os artistas influenciem o público. No caso em análise, parte do eleitorado pode associar as características do artista às dos representados [prefeito e vice de Baixo Guandu]. Nesse sentido, a realização do show em data extremamente próxima à eleição pode criar estados mentais no eleitor para influenciar o voto nos representados"
Trecho da sentença da juíza eleitoral Walméa Elyse Carvalho Pepe de Moraes - Sobre o show do Dia do Evangélico em Baixo Guandu
O Dia do Evangélico é tradicionalmente comemorado em 31 de outubro, data histórica em todo o mundo. Nesse dia, em 1517, o monge alemão Martinho Lutero comandou a Reforma Protestante ao pregar na porta da Capela de Wittenberg as 95 teses contra os desmandos da Igreja Católica na época.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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