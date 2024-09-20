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Leonel Ximenes

Festa do Evangélico muda para 8 dias antes da eleição em cidade do ES

Comemoração da data histórica, lembrada em todo o mundo, foi antecipada em 33 dias neste ano no município capixaba

Públicado em 

20 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Dia do Evangélico e da Reforma Cristã (31 de outubro) é feriado municipal em Baixo Guandu
O Dia do Evangélico e da Reforma Cristã (31 de outubro) é feriado municipal em Baixo Guandu Crédito: Divulgação
A festa do Dia da Reforma Protestante está sofrendo uma reforma em Baixo Guandu, cidade do Noroeste capixaba. O "Martinho Lutero" guanduense é o próprio prefeito (e candidato à reeleição) Lastênio Cardoso (MDB), que, diferentemente do ex-monge alemão, não precisou pregar na parede de uma igreja seu manifesto mudando a data histórica. Bastou uma canetada.
O Dia do Evangélico é tradicionalmente comemorado em 31 de outubro, data histórica em todo o mundo, e que continua sendo feriado em Baixo Guandu. Nesse dia, em 1517, o monge alemão Martinho Lutero comandou a Reforma Protestante ao pregar na porta da Capela de Wittenberg as 95 teses contra os desmandos da Igreja Católica na época.
A chamada Festa do Evangélico em Baixo Guandu, entretanto, será comemorada neste ano no dia 28 de setembro, 33 dias antes da data oficial e a uma semana apenas das eleições municipais. O evento tem como grande atração a cantora gospel Fernanda Brum. 
O Dia do Evangélico e da Reforma Cristã (31 de outubro) é feriado municipal em Baixo Guandu e foi criado por emenda à Lei Orgânica em 2022.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE BAIXO GUANDU

A coluna indagou à assessoria da Prefeitura de Baixo Guandu o motivo da antecipação do Dia da Reforma Protestante. Segundo a prefeitura, a mudança também ocorreu no ano passado, quando o evento aconteceu no dia 30 de setembro.
A gestão municipal alega que a mudança foi acertada com pastores evangélicos locais e, além disso, indicou a possibilidade de chuva no dia 31 de outubro.
“Desde 2023 a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, em conjunto com pastores e autoridades evangélicas da cidade, tomou a decisão de antecipar as comemorações para o último final de semana de setembro, visto que a data oficial é um período chuvoso, trazendo risco para o sucesso do evento, que tem adesão de um grande público, de diversas religiões.”
A cantora gospel Fernanda Brum será a atração da Festa do Evangélico em Baixo Guandu
A cantora gospel Fernanda Brum será a atração da Festa do Evangélico em Baixo Guandu Crédito: Reprodução
A prefeitura apontou ainda a compatibilidade de agendas dos artistas que vão se apresentar na festa: “Outro fator é a maior disponibilidade de agenda dos cantores gospel, muito requisitados na ‘data oficial’”, 31 de outubro”.
Em tempo: a Sexta-Feira Santa continua caindo na sexta em Baixo Guandu. Pelo menos por enquanto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Baixo Guandu Igreja Católica Evangélicos Igreja Evangélica Eleições 2024
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