Povo escolhe as “Sete Maravilhas de Cachoeiro”: veja quem lidera

Vai até o dia 15 de outubro a votação popular para a escolha das “Sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim
”. O concurso, lançado pela prefeitura, está sendo liderado por um monumento natural bem visível da Capital Secreta - o imponente Pico do Itabira, que até agora recebeu 293 votos.
Em segundo lugar, com 169 votos, está a Floresta Nacional de Pacotuba, no interior do município. A seguir, coladinho à votação da floresta, vem a Catedral de São Pedro (168), o primeiro da lista entre os monumentos históricos. No total, foram registrados 1.154 votos (até a tarde desta quinta-feira 26).
O regulamento do concurso diz que monumentos escolhidos devem representar pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.
Podem ser indicados atrativos naturais (cachoeiras, montanhas, paisagens) e culturais (monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia, personalidades).
A iniciativa é do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Serão selecionadas 15 atrações mais indicadas.
Igreja Nosso Senhor dos Passos
Igreja Nossa Senhora da Consolação
Meninas Bordadeiras de Burarama
Floresta Nacional de Pacotuba
Casa de Cultura Roberto Carlos