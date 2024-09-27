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Leonel Ximenes

Povo escolhe as “Sete Maravilhas de Cachoeiro”: veja quem lidera

Votação popular vai até o dia 15 de outubro; saiba como votar

Públicado em 

27 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista de Cachoeiro de Itapemirim: entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, município ficou na 30ª posição do país no ranking Connected Smart Cities 2021
Vista de Cachoeiro de Itapemirim, a maior cidade do Sul do Espírito Santo Crédito: PMCI/ Divulgação
Vai até o dia 15 de outubro a votação popular para a escolha das “Sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim”. O concurso, lançado pela prefeitura, está sendo liderado por um monumento natural bem visível da Capital Secreta - o imponente Pico do Itabira, que até agora recebeu 293 votos.
Em segundo lugar, com 169 votos, está a Floresta Nacional de Pacotuba, no interior do município. A seguir, coladinho à votação da floresta, vem a Catedral de São Pedro (168), o primeiro da lista entre os monumentos históricos. No total, foram registrados 1.154 votos (até a tarde desta quinta-feira 26).
O regulamento do concurso diz que monumentos escolhidos devem representar pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.
Podem ser indicados atrativos naturais (cachoeiras, montanhas, paisagens) e culturais (monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia, personalidades).

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A iniciativa é do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Serão selecionadas 15 atrações mais indicadas.
O endereço de votação é: https://apps.cachoeiro.es.gov.br/sete-maravilhas/votar/.

QUEM DISPUTA O TÍTULO DE MARAVILHA DE CACHOEIRO

Pedra da Penha
Igreja Nosso Senhor dos Passos
Catedral de São Pedro
Carmelo São José
Itabira
Pedra da Ema
Igreja Nossa Senhora da Consolação
Cachoeira Alta
Meninas Bordadeiras de Burarama
Floresta Nacional de Pacotuba
Rampa do Mirante
Casa de Cultura Roberto Carlos
Pedra do Caramba
Casa dos Braga
Cachoeira de Bom Jardim

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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