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Leonel Ximenes

Os animais de Cariacica agora terão uma atenção especial

Cidade passa a ter uma estrutura institucional dedicada exclusivamente à defesa dos bichos

Publicado em 13 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

13 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Animais para adoção na Grande Vitória
Animais para adoção na Grande Vitória Crédito: Divulgação
A Câmara Municipal de Cariacica criou a Comissão Permanente de Defesa dos Animais, que será responsável por discutir e propor medidas que assegurem a proteção dos animais, além de acompanhar e fiscalizar as ações do poder público nessa área. Também será um espaço de incentivo a projetos e campanhas que promovam a conscientização da população sobre a causa animal.
“Essa comissão vai nos permitir aprofundar o debate, acompanhar de perto as políticas públicas e criar ações concretas para melhorar a vida dos animais na nossa cidade”, destacou o vereador Marcelo Zonta (PSB), autor do projeto.
Com isso, Cariacica passa a contar com uma estrutura institucional dedicada exclusivamente à defesa dos animais, o que representa um avanço significativo para a promoção do cuidado, respeito e responsabilidade com todas as formas de vida.
“A comissão, recém-instalada, surge como um avanço importante, oferecendo apoio institucional aos que já atuam pela proteção dos animais. O objetivo é garantir um olhar mais atento e responsável por parte do poder público, fortalecendo o diálogo e a construção de soluções reais”, diz Zonta.
Segundo o vereador, a comissão já apresentou uma série de proposições para consolidar políticas públicas em favor dos animais em Cariacica, como: a criação de um canal oficial exclusivo para a divulgação das ações do bem-estar animal; a implantação de uma Subsecretaria do Bem-Estar Animal no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente; a construção de uma Clínica Veterinária Pública em Cariacica; a instituição da Semana de Conscientização sobre Adoção Responsável e a regulamentação do animal de apoio emocional no município.

NA ASSEMBLEIA

Na Assembleia Legislativa, a deputada Janete de Sá (PSB) foi reeleita presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, uma de suas principais bandeiras no parlamento estadual.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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