Unimed descobre crianças fantasmas em tratamento; clínica foi fechada

A Unimed Vitória está apostando em mais segurança e investindo em tecnologia para combater fraudes no sistema de saúde Crédito: Divulgação

Unimed Vitória está apostando em mais segurança e investindo em tecnologia para combater fraudes no sistema de saúde. Com a implementação de geolocalização e reconhecimento facial, por exemplo, a cooperativa pode verificar se a carteirinha do usuário foi utilizada no local correto e se o paciente realmente esteve presente na consulta.

O reforço nas medidas de segurança se tornou necessário, segundo a cooperativa médica, após uma recente atualização do sistema identificar algumas irregularidades, como a ausência de 40 crianças que supostamente realizavam tratamento de neurodesenvolvimento.

Segundo o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, esse número revelou a existência de pacientes fantasmas e fraudes praticadas por administradoras que recebem pagamentos indevidos por atendimentos que nunca foram realizados.

Considerando que cada paciente fantasma tenha recebido atendimentos seguindo o padrão da Unimed - 12 horas semanais de sessões de terapia ABA com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo -, esse cenário representa um prejuízo anual de R$ 1,49 milhão.

CLÍNICA FECHADA

As fraudes, explica a cooperativa, envolvem clínicas que têm convênio com diversos planos de saúde, não apenas da Unimed, e fazem com que a mesma criança supostamente realize tratamento com todos eles. De acordo com o diretor, uma clínica médica em Jardim Camburi , em Vitória, foi fechada neste ano após uma denúncia.

“Registramos um boletim de ocorrência e denunciamos o caso ao Ministério Público . Estamos atentos e auditando essas clínicas, pois não é possível que uma criança passe 24 horas dentro de um ambiente clínico. Além disso, encontramos registros de atendimentos nos finais de semana, em locais que sequer funcionam nesses dias”, destaca Pimentel.