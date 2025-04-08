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Leonel Ximenes

Unimed descobre crianças fantasmas em tratamento; clínica foi fechada

Fraudes envolvem clínicas que têm convênio com diversos planos de saúde e fazem com que o mesmo paciente supostamente faça tratamento com todos eles

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

08 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Unimed Vitória está apostando em mais segurança e investindo em tecnologia para combater fraudes no sistema de saúde
A Unimed Vitória está apostando em mais segurança e investindo em tecnologia para combater fraudes no sistema de saúde Crédito: Divulgação
Unimed Vitória está apostando em mais segurança e investindo em tecnologia para combater fraudes no sistema de saúde. Com a implementação de geolocalização e reconhecimento facial, por exemplo, a cooperativa pode verificar se a carteirinha do usuário foi utilizada no local correto e se o paciente realmente esteve presente na consulta.
O reforço nas medidas de segurança se tornou necessário, segundo a cooperativa médica, após uma recente atualização do sistema identificar algumas irregularidades, como a ausência de 40 crianças que supostamente realizavam tratamento de neurodesenvolvimento.
Segundo o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, esse número revelou a existência de pacientes fantasmas e fraudes praticadas por administradoras que recebem pagamentos indevidos por atendimentos que nunca foram realizados.
Considerando que cada paciente fantasma tenha recebido atendimentos seguindo o padrão da Unimed - 12 horas semanais de sessões de terapia ABA com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo -, esse cenário representa um prejuízo anual de R$ 1,49 milhão.

CLÍNICA FECHADA

As fraudes, explica a cooperativa, envolvem clínicas que têm convênio com diversos planos de saúde, não apenas da Unimed, e fazem com que a mesma criança supostamente realize tratamento com todos eles. De acordo com o diretor, uma clínica médica em Jardim Camburi, em Vitória, foi fechada neste ano após uma denúncia.
“Registramos um boletim de ocorrência e denunciamos o caso ao Ministério Público. Estamos atentos e auditando essas clínicas, pois não é possível que uma criança passe 24 horas dentro de um ambiente clínico. Além disso, encontramos registros de atendimentos nos finais de semana, em locais que sequer funcionam nesses dias”, destaca Pimentel.
O diretor também alerta os pacientes para nunca deixarem suas carteirinhas, nem as de seus filhos ou acompanhantes, sob a posse de clínicas ou hospitais. “Nossos clientes também são vítimas dessas fraudes. Por isso, adotamos novas medidas para reforçar a segurança e garantir um atendimento mais confiável para todos.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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