Gigante da Educação do ES faz parceria com Hospital Sírio-Libanês (SP)

Os alunos de Medicina da Multivix poderão participar do Experiência Sírio-Libanês, programa de mobilidade acadêmica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
, considerado um dos mais renomados centros médicos do mundo.
Com duração de um ano e carga horária total de 90 horas, o programa é destinado a estudantes de Medicina de todo o Brasil e combina atividades virtuais e presenciais, permitindo que os alunos tenham um contato próximo com o time de especialistas do hospital.
A estrutura do Experiência Sírio-Libanês inclui 60 horas on-line, com palestras de especialistas em formato de palestras rápidas, lives interativas, material complementar de estudo e acesso a reuniões científicas, além de 30 horas presenciais no formato “Estágio Observacional Shadow”, em que os participantes acompanham a rotina do hospital na especialidade escolhida.
“Esse marco fortalece nossas parcerias com hospitais de referência, como o Sírio-Libanês, em São Paulo. Nosso foco é oferecer uma formação de alto nível e preparar os futuros médicos para ingressar no mercado com diferenciais competitivos”, explica Tadeu Penina, CEO e sócio da Multivix.
Os candidatos ao programa de mobilidade acadêmica do hospital paulista devem estar entre o 6º e o 10º período do curso de Medicina da Multivix, sem pendências acadêmicas e com alto coeficiente de rendimento. Alunos beneficiados por programas como ProUni
, Nossa Bolsa, Fies, Pravaler e Faça Acontecer também podem participar.
As inscrições estarão abertas até o dia 2 de abril e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário on-line. O resultado será divulgado até 5 de abril.
Os cursos de Medicina da Multivix já formaram mais de 1 mil médicos que atuam em hospitais, clínicas e unidades de saúde e contam atualmente com 508 vagas abertas e mais de 2 mil alunos matriculados nas unidades de Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.