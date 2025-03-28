Gigante da Educação do ES faz parceria com Hospital Sírio-Libanês (SP)

Centro Universitário Multivix de Vitória Crédito: Divulgação

Os alunos de Medicina da Multivix poderão participar do Experiência Sírio-Libanês, programa de mobilidade acadêmica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo , considerado um dos mais renomados centros médicos do mundo.

Com duração de um ano e carga horária total de 90 horas, o programa é destinado a estudantes de Medicina de todo o Brasil e combina atividades virtuais e presenciais, permitindo que os alunos tenham um contato próximo com o time de especialistas do hospital.

A estrutura do Experiência Sírio-Libanês inclui 60 horas on-line, com palestras de especialistas em formato de palestras rápidas, lives interativas, material complementar de estudo e acesso a reuniões científicas, além de 30 horas presenciais no formato “Estágio Observacional Shadow”, em que os participantes acompanham a rotina do hospital na especialidade escolhida.

“Esse marco fortalece nossas parcerias com hospitais de referência, como o Sírio-Libanês, em São Paulo. Nosso foco é oferecer uma formação de alto nível e preparar os futuros médicos para ingressar no mercado com diferenciais competitivos”, explica Tadeu Penina, CEO e sócio da Multivix.

QUEM PODE PARTICIPAR

Os candidatos ao programa de mobilidade acadêmica do hospital paulista devem estar entre o 6º e o 10º período do curso de Medicina da Multivix, sem pendências acadêmicas e com alto coeficiente de rendimento. Alunos beneficiados por programas como ProUni , Nossa Bolsa, Fies, Pravaler e Faça Acontecer também podem participar.

As inscrições estarão abertas até o dia 2 de abril e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário on-line. O resultado será divulgado até 5 de abril.