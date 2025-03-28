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Leonel Ximenes

Gigante da Educação do ES faz parceria com Hospital Sírio-Libanês (SP)

Instituição de ensino capixaba lança edital para programa de mobilidade acadêmica em um dos mais importantes centros médicos do mundo

Publicado em 28 de Março de 2025 às 11:30

Públicado em 

28 mar 2025 às 11:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro Universitário Multivix de Vitória
Centro Universitário Multivix de Vitória Crédito: Divulgação
Os alunos de Medicina da Multivix poderão participar do Experiência Sírio-Libanês, programa de mobilidade acadêmica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, considerado um dos mais renomados centros médicos do mundo.
Com duração de um ano e carga horária total de 90 horas, o programa é destinado a estudantes de Medicina de todo o Brasil e combina atividades virtuais e presenciais, permitindo que os alunos tenham um contato próximo com o time de especialistas do hospital.
A estrutura do Experiência Sírio-Libanês inclui 60 horas on-line, com palestras de especialistas em formato de palestras rápidas, lives interativas, material complementar de estudo e acesso a reuniões científicas, além de 30 horas presenciais no formato “Estágio Observacional Shadow”, em que os participantes acompanham a rotina do hospital na especialidade escolhida.

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“Esse marco fortalece nossas parcerias com hospitais de referência, como o Sírio-Libanês, em São Paulo. Nosso foco é oferecer uma formação de alto nível e preparar os futuros médicos para ingressar no mercado com diferenciais competitivos”, explica Tadeu Penina, CEO e sócio da Multivix.

QUEM PODE PARTICIPAR

Os candidatos ao programa de mobilidade acadêmica do hospital paulista devem estar entre o 6º e o 10º período do curso de Medicina da Multivix, sem pendências acadêmicas e com alto coeficiente de rendimento. Alunos beneficiados por programas como ProUni, Nossa Bolsa, Fies, Pravaler e Faça Acontecer também podem participar.
As inscrições estarão abertas até o dia 2 de abril e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário on-line. O resultado será divulgado até 5 de abril.
Os cursos de Medicina da Multivix já formaram mais de 1 mil médicos que atuam em hospitais, clínicas e unidades de saúde e contam atualmente com 508 vagas abertas e mais de 2 mil alunos matriculados nas unidades de Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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