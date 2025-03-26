Ovelha dá à luz e surpreende produtor rural no interior do ES

Uma ovelha de 24 meses deu cria pela primeira vez em uma propriedade rural na comunidade de São João de Crubixá, no interior do município de Alfredo Chaves
. Nesta quarta-feira (26), nasceram trigêmeos, o que é pouco comum para a espécie, segundo o dono dos animais, João Luiz Breda.
O normal, de acordo com os especialistas, é que a ovelha tenha apenas um ou até dois filhotes por gestação. No Brasil, entretanto, há casos registrados - menos comuns - de ovelhas que tiveram quatro e até cinco filhotes por vez.
Beca, a mãe dos trigêmeos (dois machos e uma fêmea) de Alfredo Chaves, pariu pela primeira vez. Ela já convive com outros quatro animais da espécie na propriedade
João Luiz Breda conta que é a primeira vez que acontece o nascimento de trigêmeos de ovelhas no seu sítio. Os três irmãos ainda não têm nome. Todos passam bem.
Fêmeas no rebanho, as ovelhas vêm da mesma família dos carneiros e cordeiros. Elas são as principais fontes de reprodução da sua espécie e também são amplamente utilizadas na ovinocultura para a produção de lã.
No Brasil, as raças mais comuns são a Hampshire e Suffolk, que gostam de clima ameno e precisam de mais alimentos. Essas espécies também são utilizadas com frequência para a reprodução de ovinos para corte.