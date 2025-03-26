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Leonel Ximenes

Ovelha dá à luz e surpreende produtor rural no interior do ES

Beca, o nome do animal, que tem 24 meses, pariu pela primeira vez

Publicado em 26 de Março de 2025 às 17:28

Públicado em 

26 mar 2025 às 17:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mamãe Beca e seus três filhotes - dois machos e uma fêmea
Mamãe Beca e seus três filhotes - dois machos e uma fêmea Crédito: João Luiz Breda
Uma ovelha de 24 meses deu cria pela primeira vez em uma propriedade rural na comunidade de São João de Crubixá, no interior do município de Alfredo Chaves. Nesta quarta-feira (26), nasceram trigêmeos, o que é pouco comum para a espécie, segundo o dono dos animais, João Luiz Breda.
O normal, de acordo com os especialistas, é que a ovelha tenha apenas um ou até dois filhotes por gestação. No Brasil, entretanto, há casos registrados - menos comuns - de ovelhas que tiveram quatro e até cinco filhotes por vez.

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Beca, a mãe dos trigêmeos (dois machos e uma fêmea) de Alfredo Chaves, pariu pela primeira vez. Ela já convive com outros quatro animais da espécie na propriedade

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João Luiz Breda conta que é a primeira vez que acontece o nascimento de trigêmeos de ovelhas no seu sítio. Os três irmãos ainda não têm nome. Todos passam bem.

A UTILIDADE DAS OVELHAS

Fêmeas no rebanho, as ovelhas vêm da mesma família dos carneiros e cordeiros. Elas são as principais fontes de reprodução da sua espécie e também são amplamente utilizadas na ovinocultura para a produção de lã.
No Brasil, as raças mais comuns são a Hampshire e Suffolk, que gostam de clima ameno e precisam de mais alimentos. Essas espécies também são utilizadas com frequência para a reprodução de ovinos para corte.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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