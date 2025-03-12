Prefeitura no ES vai gastar mais de R$ 2 milhões com cachês de cantores

A cantora Simone Mendes vai receber R$ 950 mil pelo show no dia 5 de abril em Baixo Guandu Crédito: Instagram

A Prefeitura de Baixo Guandu vai gastar mais de R$ 2 milhões com o pagamento dos cantores que vão se apresentar na festa dos 90 anos de emancipação do município, entre os dias 4 e 6 de abril. Só com uma cantora - Simone Mendes - a prefeitura vai desembolsar a incrível quantia de R$ 950 mil.

Além da cantora Simone, também estão confirmados ou em processo de contratação, segundo a prefeitura, os cantores Dilsinho e Léo Santana, além da banda de pagode Akatu. Haverá também rodeio e atrações regionais.

A pedido da coluna, a prefeitura listou o valor dos cachês dos demais cantores nacionais que se apresentarão em Baixo Guandu: Léo Santana vai embolsar R$ 600 mil; Dilsinho R$, 350 mil; e Akatu, R$ 190 mil. No total, são R$ 2.090 milhões.

Parte do edital, publicado no Diário Oficial, de contratação da cantora Simone Mendes Crédito: Reprodução

Quem quiser assistir aos shows, na área de eventos ao lado do aeroporto, terá que doar 1 kg de alimento não-perecível. Tudo o que for arrecadado será distribuído a famílias carentes do município.

Sobre o gasto com a festa, a Prefeitura de Baixo Guandu, por nota, alegou: “Importante ressaltar que o município está seguindo todos os ritos legais para contratação de todas as atrações, não havendo nenhum elemento que desabone nenhum desses processos”.

Lastênio Cardoso, prefeito reeleito de Baixo Guandu Crédito: PMBG

ACORDO DA SAMARCO

Essas prefeituras afirmaram que o valor oferecido e a forma de pagamento não atendem às necessidades dos municípios e seguem com a ação em andamento pela Justiça na Inglaterra.

Aracruz, Colatina, Marilândia e Sooretama acompanharam Baixo Guandu na rejeição desse acordo que destinava mais de R$ 6 bilhões aos municípios em 20 prestações ao longo de 20 anos.

O valor total do acordo de reparação homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de R$ 170 bilhões. A primeira parcela do acordo seria paga em abril deste ano.