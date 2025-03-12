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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES vai gastar mais de R$ 2 milhões com cachês de cantores

Apenas uma cantora vai embolsar R$ 950 mil para um show de 90 minutos

Publicado em 12 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

12 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cantora Simone Mendes vai receber R$ 950 mil pelo show em Baixo Guandu
A cantora Simone Mendes vai receber R$ 950 mil pelo show no dia 5 de abril em Baixo Guandu Crédito: Instagram
A Prefeitura de Baixo Guandu vai gastar mais de R$ 2 milhões com o pagamento dos cantores que vão se apresentar na festa dos 90 anos de emancipação do município, entre os dias 4 e 6 de abril. Só com uma cantora - Simone Mendes - a prefeitura vai desembolsar a incrível quantia de R$ 950 mil.
Além da cantora Simone, também estão confirmados ou em processo de contratação, segundo a prefeitura, os cantores Dilsinho e Léo Santana, além da banda de pagode Akatu. Haverá também rodeio e atrações regionais.
A pedido da coluna, a prefeitura listou o valor dos cachês dos demais cantores nacionais que se apresentarão em Baixo Guandu: Léo Santana vai embolsar R$ 600 mil; Dilsinho R$, 350 mil; e Akatu, R$ 190 mil. No total, são R$ 2.090 milhões.
Parte do edital, publicado no Diário Oficial, de contratação da cantora Simone Mendes
Parte do edital, publicado no Diário Oficial, de contratação da cantora Simone Mendes Crédito: Reprodução
Quem quiser assistir aos shows, na área de eventos ao lado do aeroporto, terá que doar 1 kg de alimento não-perecível. Tudo o que for arrecadado será distribuído a famílias carentes do município.
Sobre o gasto com a festa, a Prefeitura de Baixo Guandu, por nota, alegou: “Importante ressaltar que o município está seguindo todos os ritos legais para contratação de todas as atrações, não havendo nenhum elemento que desabone nenhum desses processos”.
Lastênio Cardoso está exercendo seu terceiro mandato de prefeito em Baixo Guandu
Lastênio Cardoso, prefeito reeleito de Baixo Guandu Crédito: PMBG
O prefeito de Baixo Guandu é Lastênio Cardoso (MDB), reeleito no ano passado para mais um mandato de quatro anos. No ano passado, por determinação da Justiça, o prefeito cancelou a festa do Dia do Evangélico, que seria realizada a oito dias do primeiro turno das eleições municipais.

ACORDO DA SAMARCO

Baixo Guandu está entre as cinco das 11 cidades capixabas que recusaram o acordo oferecido pela Justiça brasileira para reparação pelo desastre ambiental provocado pela Samarco.
Essas prefeituras afirmaram que o valor oferecido e a forma de pagamento não atendem às necessidades dos municípios e seguem com a ação em andamento pela Justiça na Inglaterra.
Aracruz, Colatina, Marilândia e Sooretama acompanharam Baixo Guandu na rejeição desse acordo que destinava mais de R$ 6 bilhões aos municípios em 20 prestações ao longo de 20 anos.
O valor total do acordo de reparação homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de R$ 170 bilhões. A primeira parcela do acordo seria paga em abril deste ano.
Se aceitassem o acordo, essas cidades teriam que desistir da ação da Inglaterra, iniciada em outubro de 2024 e que entrou na fase de alegações finais. A sentença deve ser proferida no meio deste ano.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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